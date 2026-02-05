تركيا تكشف تفاصيل دقيقة للحادثة الجوية الليبية

كشفت السلطات ، الأربعاء، عن فحوى محادثات الطيارين المسجلة بالصندوق الأسود للطائرة المنكوبة التي كانت تقل ، الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه أثناء عودتهم من رحلة رسمية من العاصمة التركية، ، أواخر كانون الأول الماضي.



جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء التركية الرسمية على لسان وزير النقل والبنية التحتية عبد أورال ، حيث قال إن تسجيلات "محادثات الطيارين داخل قمرة القيادة تظهر وجود عطل مولدين كهربائيين في الطائرة".



وأضاف أن "الطائرة كانت على اتصال دائم ببرج المراقبة قبل وبعد مكالمة الطوارئ، وأنها تعرضت لعطل كهربائي"، وذكر أن الطيارين "طلبا العودة إلى واستخدما النداء الخاص للطوارئ في الطيران، وأنه تم توجيه الطائرة يدويا بسبب العطل الكامل في أنظمة الطائرة".



وأضاف أن "جهاز تسجيل الصوت أظهر أنه بعد دقيقتين من الإقلاع أفاد الطياران بتعطل المولد الثاني، وبعد حوالي ثانية تعطل المولد الثالث، دون أي معلومات عن المولد الأول، وأن محادثات الطيارين استمرت قليلا وذكر أن جميع المولدات توقفت عن العمل ثم عاد النظام للعمل وتم الاتصال بالبرج في المطار"، لافتا إلى أن "الاتصال بالطائرة ظل مستمرا حتى الساعة 20:27 بالتوقيت المحلي (أقلعت في الساعة 20:17 بالتوقيت المحلي) حيث بدأت بالاختفاء عن الرادار ثم تحطمت في الدقيقة 37".



وأكد الوزير أن "القرار النهائي (حول سبب الحادثة) سيتخذ بناء على التحقيق القضائي وتقارير الخبراء".

Advertisement