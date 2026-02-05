تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
15 مقاطعة كوبية تتأثر بانقطاع الكهرباء.. شرق البلاد الأكثر تضررًا
Lebanon 24
05-02-2026
|
02:52
شهد شرق كوبا، حيث تقع
سانتياغو
دي كوبا ثاني كبرى مدن البلاد، انقطاعًا واسعًا للتيار الكهربائي مساء الأربعاء، وفق ما أعلنت شركة الكهرباء الوطنية.
وتفاقمت الأزمة بعد توقيع
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أمرًا تنفيذياً يتيح فرض رسوم جمركية على الدول التي تبيع
النفط
إلى
هافانا
، مما يهدد بتقييد الإمدادات أكثر في الأسابيع المقبلة.
وأوضحت الشركة الحكومية "أونيون إليكتريكا دي كوبا" (UNE) عبر منصة إكس، أن العطل وقع عند الساعة 20:54 (01:54 بتوقيت غرينتش الخميس) في محطة هولغين الفرعية ذات الجهد 220 كيلوفولت، ما تسبب بانقطاع الكهرباء في الجزء الشرقي من البلاد.
وأشارت الشركة إلى أن مقاطعة هولغين عانت من انقطاع جزئي، بينما شهدت مقاطعات غرانما وسانتياغو دي كوبا وغوانتانامو انقطاعًا كاملًا للتيار الكهربائي، من بين 15 مقاطعة في البلاد.
