Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

15 مقاطعة كوبية تتأثر بانقطاع الكهرباء.. شرق البلاد الأكثر تضررًا

Lebanon 24
05-02-2026 | 02:52
15 مقاطعة كوبية تتأثر بانقطاع الكهرباء.. شرق البلاد الأكثر تضررًا
شهد شرق كوبا، حيث تقع سانتياغو دي كوبا ثاني كبرى مدن البلاد، انقطاعًا واسعًا للتيار الكهربائي مساء الأربعاء، وفق ما أعلنت شركة الكهرباء الوطنية.

وتفاقمت الأزمة بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذياً يتيح فرض رسوم جمركية على الدول التي تبيع النفط إلى هافانا، مما يهدد بتقييد الإمدادات أكثر في الأسابيع المقبلة.

وأوضحت الشركة الحكومية "أونيون إليكتريكا دي كوبا" (UNE) عبر منصة إكس، أن العطل وقع عند الساعة 20:54 (01:54 بتوقيت غرينتش الخميس) في محطة هولغين الفرعية ذات الجهد 220 كيلوفولت، ما تسبب بانقطاع الكهرباء في الجزء الشرقي من البلاد.

وأشارت الشركة إلى أن مقاطعة هولغين عانت من انقطاع جزئي، بينما شهدت مقاطعات غرانما وسانتياغو دي كوبا وغوانتانامو انقطاعًا كاملًا للتيار الكهربائي، من بين 15 مقاطعة في البلاد.

مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: تضرر مئات الآلاف من الأوكرانيين نتيجة انقطاع الكهرباء
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: انقطاع الكهرباء عن أكثر من 600 ألف أمريكي بسبب العاصفة
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الطاقة الأوكرانية: هجوم روسي واسع على بنية الطاقة في البلاد وانقطاع الكهرباء في عدد من المقاطعات
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن شركة طاقة أوكرانية: انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأشخاص في مقاطعة تشيرنهيف إثر هجوم روسي
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب

سانتياغو

أمريكي

هافانا

تياغو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:02 | 2026-02-05
Lebanon24
04:47 | 2026-02-05
Lebanon24
04:45 | 2026-02-05
Lebanon24
04:30 | 2026-02-05
Lebanon24
04:18 | 2026-02-05
Lebanon24
04:15 | 2026-02-05
