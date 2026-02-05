15 مقاطعة كوبية تتأثر بانقطاع الكهرباء.. شرق البلاد الأكثر تضررًا

شهد شرق كوبا، حيث تقع دي كوبا ثاني كبرى مدن البلاد، انقطاعًا واسعًا للتيار الكهربائي مساء الأربعاء، وفق ما أعلنت شركة الكهرباء الوطنية.



وتفاقمت الأزمة بعد توقيع أمرًا تنفيذياً يتيح فرض رسوم جمركية على الدول التي تبيع إلى ، مما يهدد بتقييد الإمدادات أكثر في الأسابيع المقبلة.



وأوضحت الشركة الحكومية "أونيون إليكتريكا دي كوبا" (UNE) عبر منصة إكس، أن العطل وقع عند الساعة 20:54 (01:54 بتوقيت غرينتش الخميس) في محطة هولغين الفرعية ذات الجهد 220 كيلوفولت، ما تسبب بانقطاع الكهرباء في الجزء الشرقي من البلاد.



وأشارت الشركة إلى أن مقاطعة هولغين عانت من انقطاع جزئي، بينما شهدت مقاطعات غرانما وسانتياغو دي كوبا وغوانتانامو انقطاعًا كاملًا للتيار الكهربائي، من بين 15 مقاطعة في البلاد.





