إسرائيل تجند حراس دائمين لحماية الضباط البارزين لأول مرة

قرر الجيش زيادة حجم الوحدة المكلفة حماية كبار الضباط والشخصيات العسكرية، في ظل مخاوف من "أعمال انتقامية إيرانية"، حسبما أعلنت إذاعة الجيش، الخميس.



وبعد أكثر من عامين من الحرب، التي اغتالت خلالها قادة من حركة في غزة وحزب الله في ، وكذلك مسؤولين أمنيين من الصف الأول في ، قرر قسم العمليات في بالجيش زيادة عدد أفراد الوحدة المكلفة حماية الضباط البارزين.



ويشمل هذا القرار الوفود العسكرية في الخارج.



وحسب إذاعة الجيش، فإن قسم العمليات قرر تجنيد "حراس دائمين" للعسكريين لأول مرة، وبأعداد كبيرة.



وتأتي الخطوة "في ظل المخاوف من محاولات انتقام من إيران ومنظمات الإرهاب"، وفقا لمسؤول إسرائيلي بارز، أكد أيضا أن "حماية بعض الضباط ستستمر حتى بعد خروجهم من الخدمة في الجيش".



وقالت الإذاعة: "نظرا لارتفاع مستوى التهديد للعديد من ضباط الجيش الإسرائيلي، فقد ازداد بالفعل عدد الضباط المحميين". (سكاي نيوز)

Advertisement