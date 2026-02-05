تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تجند حراس دائمين لحماية الضباط البارزين لأول مرة

Lebanon 24
05-02-2026 | 03:00
A-
A+

إسرائيل تجند حراس دائمين لحماية الضباط البارزين لأول مرة
إسرائيل تجند حراس دائمين لحماية الضباط البارزين لأول مرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قرر الجيش الإسرائيلي زيادة حجم الوحدة المكلفة حماية كبار الضباط والشخصيات العسكرية، في ظل مخاوف من "أعمال انتقامية إيرانية"، حسبما أعلنت إذاعة الجيش، الخميس.

وبعد أكثر من عامين من الحرب، التي اغتالت خلالها إسرائيل قادة من حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان، وكذلك مسؤولين أمنيين من الصف الأول في إيران، قرر قسم العمليات في هيئة الأركان بالجيش زيادة عدد أفراد الوحدة المكلفة حماية الضباط البارزين.

ويشمل هذا القرار الوفود العسكرية الإسرائيلية في الخارج.

وحسب إذاعة الجيش، فإن قسم العمليات قرر تجنيد "حراس دائمين" للعسكريين لأول مرة، وبأعداد كبيرة.

وتأتي الخطوة "في ظل المخاوف من محاولات انتقام من إيران ومنظمات الإرهاب"، وفقا لمسؤول إسرائيلي بارز، أكد أيضا أن "حماية بعض الضباط ستستمر حتى بعد خروجهم من الخدمة في الجيش".

وقالت الإذاعة: "نظرا لارتفاع مستوى التهديد للعديد من ضباط الجيش الإسرائيلي، فقد ازداد بالفعل عدد الضباط المحميين". (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لأول مرة في تاريخها… ميتا تناقش حظر حساب دائم على إنستغرام!
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق ضوابط أمان متقدمة لحماية مستخدمي كروم من مخاطر الوكلاء الذكيين
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سعر "بيتكوين" يتراجع إلى ما دون 80 ألف دولار لأول مرة منذ نيسان 2025
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الفضة تلامس 100 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخها
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24

هيئة الأركان

الإسرائيلية

سكاي نيوز

قسم العمل

سكاي نيو

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:02 | 2026-02-05
Lebanon24
04:47 | 2026-02-05
Lebanon24
04:45 | 2026-02-05
Lebanon24
04:30 | 2026-02-05
Lebanon24
04:18 | 2026-02-05
Lebanon24
04:15 | 2026-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24