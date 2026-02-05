بعد منع دفن جثمانه في سرت.. أين سيُدفن سيف الإسلام القذافي؟

كشف الإعلامي لسيف نجل العقيد الراحل ، عقيلة دلهوم أنه تقرر دفن في بني وليد بعدما تم منع أنصاره من دفن جثمانه في سرت، مشيرا إلى أنه تم حظر رفع صوره.



وأصدر دلهوم بيانا قال فيه انه تم "منع الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي من دفن جثمانه في مدينة سرت، عبر فرض شروط قاسية ولا إنسانية، تمثلت في منع مشاعر الحزن، وحظر رفع صوره أو أي شعارات ذات صلة به، إضافة إلى اشتراط ألا تتجاوز مدة العزاء ثلاثة أيام ..."

وأمام هذا السلوك المشين، وبإلحاح وترحيب وتمسّك صادق من أهلنا في بني وليد، تقرر أن يُوارى جثمانه الثرى في أرضها الطاهرة، إلى جوار ربه، حيث يرقد عمّه وأخوه ..".



وكان دلهوم، أوضح في وقت سابق أن جثمان سيف الإسلام لم يُسلَّم حتى الآن، ولا يزال في مدينة ، مشيراً إلى أن الجثمان موجود لدى .



كما أكد مصدر في عائلة القذافي لـ "العربية" أن سيف الإسلام سيدفن يوم الجمعة إلى جانب شقيقه خميس في مدينة بني وليد وليس في سرت.



وشدد فريق سيف الإسلام القذافي على ضرورة التعامل مع القضية بحيادية تامة، وكشف الحقائق من دون أي تأثيرات، داعياً إلى فتح تحقيق دولي مستقل في ملابسات مقتل سيف الإسلام.









