الهجمات الأميركية ضد إيران قد تعيد تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر

تلقت الإدارة معلومات استخباراتية تفيد باستعداد الحوثيين في اليمن لاستئناف الهجوم على سفن أمريكية في .



ونقل موقع القناة السابعة عن هيئة البث الإسرائيلية أن مصدرًا في أحد الفصائل التي تقاتل الحوثيين، أمدّ بمعلومات استخباراتية بتأهب الحوثيين لشن عمليات عسكرية في مياه البحر الأحمر في حال شروع الأمريكيين في عمل مسلح مباشر ضد .



وبحسب المصدر اليمني نفسه، تم تمرير معلومات إلى واشنطن حول تحركات أصول الحوثيين العسكرية، بما في ذلك مستودعات الصواريخ والمسيَّرات، استعدادًا لفتح وابل من النيران على أهداف أمريكية في المنطقة.



كما ورد أن مناقشات مكثفة تجري على المستوى العسكري لجماعة الحوثيين، كجزء من استعدادات استئناف الهجمات على طرق التجارة الدولية.



وامتنع الحوثيون عن مهاجمة السفن الأمريكية منذ شهر أيار الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق بينهم وإدارة ، بوساطة عُمان، في أعقاب حوالي شهرين من الهجمات الأمريكية المكثفة ضد أهداف الجماعة في اليمن.



ومع ذلك، يعتقد المحللون أن العمل العسكري الأمريكي المباشر ضد إيران سيؤدي على الأرجح إلى تجدد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.



