تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الهجمات الأميركية ضد إيران قد تعيد تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر

Lebanon 24
05-02-2026 | 03:15
A-
A+

الهجمات الأميركية ضد إيران قد تعيد تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر
الهجمات الأميركية ضد إيران قد تعيد تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تلقت الإدارة الأمريكية معلومات استخباراتية تفيد باستعداد الحوثيين في اليمن لاستئناف الهجوم على سفن أمريكية في البحر الأحمر.

ونقل موقع القناة الإسرائيلية السابعة عن هيئة البث الإسرائيلية أن مصدرًا في أحد الفصائل اليمنية التي تقاتل الحوثيين، أمدّ واشنطن بمعلومات استخباراتية بتأهب الحوثيين لشن عمليات عسكرية في مياه البحر الأحمر في حال شروع الأمريكيين في عمل مسلح مباشر ضد إيران.

وبحسب المصدر اليمني نفسه، تم تمرير معلومات إلى واشنطن حول تحركات أصول الحوثيين العسكرية، بما في ذلك مستودعات الصواريخ والمسيَّرات، استعدادًا لفتح وابل من النيران على أهداف أمريكية في المنطقة.

كما ورد أن مناقشات مكثفة تجري على المستوى العسكري لجماعة الحوثيين، كجزء من استعدادات استئناف الهجمات على طرق التجارة الدولية.

وامتنع الحوثيون عن مهاجمة السفن الأمريكية منذ شهر أيار الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق بينهم وإدارة دونالد ترامب، بوساطة عُمان، في أعقاب حوالي شهرين من الهجمات الأمريكية المكثفة ضد أهداف الجماعة في اليمن.

ومع ذلك، يعتقد المحللون أن العمل العسكري الأمريكي المباشر ضد إيران سيؤدي على الأرجح إلى تجدد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
‏تقديرات أمنية إسرائيلية: الحوثيون قد يهاجمون إسرائيل إذا شنت واشنطن ضربة ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: الهجمات الأميركية في منطقة البحر الكاريبيّ خرق للقانون الدولي
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: أدعو لإجراء تحقيق فوري ومستقل في الهجمات الأميركية بمنطقة البحر الكاريبي
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الإجراءات الأميركية ضد إيران قد تطول لزعزعة الوضع الداخلي
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البحر الأحمر

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الأمريكية

إسرائيل

اليمنية

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:02 | 2026-02-05
Lebanon24
04:47 | 2026-02-05
Lebanon24
04:45 | 2026-02-05
Lebanon24
04:30 | 2026-02-05
Lebanon24
04:18 | 2026-02-05
Lebanon24
04:15 | 2026-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24