لليوم الثاني المحادثات مستمرة في أبو ظبي.. روسيا تعلن "إحراز تقدم" بالتوصل لاتفاقية سلام مع أوكرانيا

اكدت الخميس إحراز تقدم في محادثات السلام مع ، التي تستضيفها أبوظبي لليوم الثاني على التوالي.وأعلن كيريل ديميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي "إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاقية سلام مع أوكرانيا"، وذلك رغم وجود "مشعلي الحرب من بريطانيا وأوروبا" وفق تعبيره.وقال ديميترييف: "يمكن اعتبار محاولات مشعلي الحروب من وبريطانيا المستمرة لعرقلة مسار المفاوضات والتدخل فيه مؤشرا هنا، فكلما زادت هذه المحاولات ندرك أكثر أن هناك تقدما بالفعل، وأن هناك حركة إيجابية جيدة للأمام".وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية نقلا عن مصدر روسي، أن المفاوضات حول أوكرانيا مستمرة في أبوظبي بصيغة ثلاثية الأطراف، بمشاركة وكييف وواشنطن.وأوضح المصدر الروسي أن المفاوضات تتناول آلية وقف إطلاق النار، والمسائل الإقليمية، والقضايا الاقتصادية.من جهة أخرى، قال ديميترييف إنه "يجري عمل نشط بالتعاون مع إدارة الرئيس الأميركي لاستعادة العلاقات الروسية الأميركية في الاتجاه الاقتصادي".