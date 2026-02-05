مسؤول إسرائيلي: نزع سلاح حماس أو عودة الحرب على غزة

كشف سكرتير عام حكومة ، امتلاك خطة لاستئناف الحرب في مدعومة أمريكيا، في حال عدم نزع سلاح حركة ، وإعادة احتلال ما يربو على 50% من مساحته.وفي لقاء مع القناة السابعة، أوضح المسؤول يوسي أنه "إذا لم يتم تحقيق نزع سلاح حماس سلميًا، فالخيار العسكري مطروح على الطاولة، ويعود الجيش الإسرائيلي من خلاله بخطة لتدمير حماس". وأضاف: "من الواضح أن هذا هو ما سيحدث".وفي ظل استشرافه لما بعد اللجوء للخيار العسكري، قال فوكس: "ستكون غزة في حالة خراب، ويسيطر الجيش الإسرائيلي على أكثر من 50% من القطاع، ويتحكم فيه طوبوغرافيًا وعملياتيًا بشكل كامل".وأشار إلى أن الوضع الاستراتيجي الجديد الذي أفرزته المعارك، يفرض تغييرات على المعادلة الأمنية في قطاع غزة وغيرها من الساحات القتالية.وأضاف: "لدينا الآن 3 قطاعات أمنية، أحدها في غزة، والآخر في ، والثالث في ". وأتبع: "نحن نحمي ومواطنيها من داخل أراضي العدو".وردًا على تحسبات من تجدد قوة حماس، أوضح المسؤول الإسرائيلي أن الحكومة ملتزمة بنزع سلاح قطاع غزة بالكامل.وكشف عن طبيعة علاقة تل أبيب مع الإدارة ، قائلًا: " تدعمنا، وتريد منحنا مهلة، لنقل 60 يومًا. وتريد وضع آلية تُمكّن من تحقيق ذلك بسهولة".وخلص إلى أنه إذا تنامت شكوك إسرائيل إزاء إمكانية نزع سلاح قطاع غزة وحركة حماس، فلا مناص من شروع الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية جديدة بقطاع غزة. (ارم نيوز)