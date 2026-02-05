تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي: نزع سلاح حماس أو عودة الحرب على غزة

Lebanon 24
05-02-2026 | 03:45
مسؤول إسرائيلي: نزع سلاح حماس أو عودة الحرب على غزة
مسؤول إسرائيلي: نزع سلاح حماس أو عودة الحرب على غزة photos 0
كشف سكرتير عام حكومة تل أبيب، امتلاك إسرائيل خطة لاستئناف الحرب في قطاع غزة مدعومة أمريكيا، في حال عدم نزع سلاح حركة حماس، وإعادة احتلال ما يربو على 50% من مساحته.

وفي لقاء مع القناة الإسرائيلية السابعة، أوضح المسؤول الإسرائيلي يوسي فوكس أنه "إذا لم يتم تحقيق نزع سلاح حماس سلميًا، فالخيار العسكري مطروح على الطاولة، ويعود الجيش الإسرائيلي من خلاله بخطة لتدمير حماس". وأضاف: "من الواضح أن هذا هو ما سيحدث".

وفي ظل استشرافه لما بعد اللجوء للخيار العسكري، قال فوكس: "ستكون غزة في حالة خراب، ويسيطر الجيش الإسرائيلي على أكثر من 50% من القطاع، ويتحكم فيه طوبوغرافيًا وعملياتيًا بشكل كامل".

وأشار إلى أن الوضع الاستراتيجي الجديد الذي أفرزته المعارك، يفرض تغييرات على المعادلة الأمنية في قطاع غزة وغيرها من الساحات القتالية.

وأضاف: "لدينا الآن 3 قطاعات أمنية، أحدها في غزة، والآخر في سوريا، والثالث في لبنان". وأتبع: "نحن نحمي دولة إسرائيل ومواطنيها من داخل أراضي العدو".

وردًا على تحسبات من تجدد قوة حماس، أوضح المسؤول الإسرائيلي أن الحكومة ملتزمة بنزع سلاح قطاع غزة بالكامل.

وكشف عن طبيعة علاقة تل أبيب مع الإدارة الأمريكية، قائلًا: "الولايات المتحدة تدعمنا، وتريد منحنا مهلة، لنقل 60 يومًا. وتريد وضع آلية تُمكّن من تحقيق ذلك بسهولة".

وخلص إلى أنه إذا تنامت شكوك إسرائيل إزاء إمكانية نزع سلاح قطاع غزة وحركة حماس، فلا مناص من شروع الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية جديدة بقطاع غزة. (ارم نيوز)

 
الولايات المتحدة

دولة إسرائيل

الإسرائيلية

الأمريكية

قطاع غزة

إسرائيل

تل أبيب

