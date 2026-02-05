بسبب الطقس.. توقف الرحلات المغادرة من مطار برلين

تعذر إقلاع الطائرات من مطاربرلين بسبب الجليد الخميس.



وقالت متحدثة باسم : "لا توجد حاليا أي رحلات مغادرة من نتيجة للظروف الجوية"، مضيفة أن الأمطار المتجمدة سريعا تجعل من غير الممكن حاليا إزالة الجليد عن الطائرات.



وأوضحت المتحدثة أن القيود تقتصر في الوقت الراهن على رحلات المغادرة، في حين لا تزال الطائرات الموجودة في الجو قادرة على الهبوط في مطار ، وفق وكالة (د.ب.أ).

وذكرت المتحدثة أنه لم يتضح بعد إلى متى سيستمر تعليق الإقلاع، مطالبة المسافرين توقع إلغاء رحلات وتأخيرات كبيرة، والتحقق من حالة الرحلات لدى شركات الطيران.



وحذرت من مخاطر عالية للانزلاق في برلين نتيجة الأمطار المتجمدة والجليد.