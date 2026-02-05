تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

بسبب الطقس.. توقف الرحلات المغادرة من مطار برلين

Lebanon 24
05-02-2026 | 03:37
بسبب الطقس.. توقف الرحلات المغادرة من مطار برلين
بسبب الطقس.. توقف الرحلات المغادرة من مطار برلين photos 0
تعذر إقلاع الطائرات من مطاربرلين بسبب الجليد صباح اليوم الخميس.

وقالت متحدثة باسم مطار العاصمة الألمانية: "لا توجد حاليا أي رحلات مغادرة من مطار برلين نتيجة للظروف الجوية"، مضيفة أن الأمطار المتجمدة سريعا تجعل من غير الممكن حاليا إزالة الجليد عن الطائرات.

وأوضحت المتحدثة أن القيود تقتصر في الوقت الراهن على رحلات المغادرة، في حين لا تزال الطائرات الموجودة في الجو قادرة على الهبوط في مطار برلين، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وذكرت المتحدثة أنه لم يتضح بعد إلى متى سيستمر تعليق الإقلاع، مطالبة المسافرين توقع إلغاء رحلات وتأخيرات كبيرة، والتحقق من حالة الرحلات لدى شركات الطيران.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من مخاطر عالية للانزلاق في برلين نتيجة الأمطار المتجمدة والجليد.
