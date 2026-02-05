فانس أم روبيو.. من سيكون خليفة ترامب في حملة الجمهوريين للرئاسة عام 2028؟

بشأن من سيكون خليفته في حملة الجمهوريين للرئاسة عام 2028، رفض الرئيس الأميركي ، أمس الأربعاء، اتخاذ موقف في الجدل الدائر حول ما إذا سيكون نائبه جي دي أم ماركو روبيو.وقال فانس، وهو سناتور جمهوري سابق من ولاية أوهايو، إنه سيتحدث مع حول إمكانية ترشحه بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني المقبل.كما تدور تكهنات بين مصادر مطلعة على التطورات داخل الحزب بأن روبيو، وهو سناتور سابق من فلوريدا حاول الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري في عام 2016 وخسر أمام ترامب، قد يسعى للترشح.ولم يغلق روبيو الباب أمام الترشح لانتخابات 2028، لكنه أشاد بفانس باعتباره مرشحاً قوياً محتملاً.وقال ترامب إنه "سيميل" إلى دعم له، عندما سُئل عن فانس وروبيو خلال مقابلة مع "إن بي سي نيوز" NBC News. لكنه ذكر أنه لا يريد الخوض في هذا الموضوع الآن.وأضاف ترامب: "أمامنا ثلاث سنوات. لا أريد ذلك، كما تعلمون، لدي شخصان يقومان بعمل رائع. لا أريد أن أتجادل معهما، أو لا أريد أن أستخدم كلمة "قتال" - لن يكون قتالاً. لكن انظروا، جيه.دي رائع، وماركو رائع".وكثيراً ما يتحدث ترامب عن ضرورة ترشح الرجلين معاً على ورقة اقتراع واحدة. وستشهد انتخابات 2028 سباقاً مفتوحاً على نطاق واسع في الجانبين الجمهوري والديمقراطي، ومن المتوقع أن تكون المنافسة مكدسة.وفي إشارة محتملة إلى روبيو، قال ترامب عنهما "أود أن أقول إن أحدهما أكثر دبلوماسية قليلاً من الآخر". ووصفهما بأنهما رجلان يتمتعان بذكاء عال للغاية.