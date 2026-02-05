باكستان تصعّد عملياتها الأمنية في بلوشستان بعد هجمات دامية

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش ، الخميس، أن القوات الأمنية اختتمت بنجاح عملية "رد الفتنة 1"، وقضت على 216 مسلحاً في عدة اشتباكات وعمليات تطهير.



وذكرت قناة "جيو" الباكستانية أن الإدارة قالت في بيان: "تم تنفيذ عمليات منسقة وسريعة ومبنية على معلومات استخباراتية ضد عناصر إرهابية تقوم برعايتها ، تسعى لزعزعة السلام والتنمية من خلال استهداف المدنيين الأبرياء، بما فيهم النساء والأطفال".



من ناحية أخرى، قضى 36 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى 22 من أفراد حتفهم في هذه العمليات.



وفي 31 كانون الثاني، أعلنت السلطات حالة الإنذار في ولاية بلوشستان الباكستانية بعد هجمات دامية منسّقة استهدفت 12 موقعا، أسفرت عن مقتل 193 شخصاً، بينهم 145 متمرداً انفصالياً، و31 مدنيا و17 عنصرا من قوى الأمن.



وتشهد بلوشستان المحاذية لأفغانستان وإيران أعمال عنف تنفذها جماعات مسلّحة تستهدف قوى الأمن والمستثمرين الأجانب وباكستانيين من أقاليم وولايات أخرى يتهمهم الناشطون بنهب المنطقة الغنية بالموارد من دون السماح للسكان المحليين بالاستفادة من هذه .



ومنذ عقود، يشكو سكان بلوشستان من الحرمان والتهميش. ويعاني 70% منهم من الفقر، بحسب الأرقام الرسمية، في حين تزخر المنطقة بالهيدروكربونات التي تستغلّها شركات صينية في أغلب الأحيان.



وتقوم الجماعات الانفصالية المسلحة مثل جيش تحرير بلوشستان وجيش العدل بشن هجمات على نحو متكرر.



