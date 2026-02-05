تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إحباط تهريب 300 ألف حبة كبتاغون في سوريا

Lebanon 24
05-02-2026 | 13:30
إحباط تهريب 300 ألف حبة كبتاغون في سوريا
إحباط تهريب 300 ألف حبة كبتاغون في سوريا photos 0
نفّذت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا، بالتنسيق المباشر مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، عملية أمنية محكمة في محافظة حمص، وذلك في إطار التعاون الأمني الدولي ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان، أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على كلٍّ من المدعوَّين "ط.ح" و"U.D"، المطلوبين دولياً والمتورطين في الإتجار الدولي بالمخدرات، أحدهما من جنسية أجنبية، وذلك أثناء محاولتهما إدخال شحنة من المواد المخدرة إلى البلاد بقصد تهريبها إلى خارجها.

وضُبط بحوزة الموقوفين نحو 300 ألف حبّة من مادة الكبتاغون المخدِّرة. (العربية)
