إحباط تهريب 300 ألف حبة كبتاغون في سوريا

نفّذت في ، بالتنسيق المباشر مع والمؤثرات العقلية في ، عملية أمنية محكمة في ، وذلك في إطار التعاون الأمني الدولي ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.



وأوضحت في بيان، أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على كلٍّ من المدعوَّين "ط.ح" و"U.D"، المطلوبين دولياً والمتورطين في الإتجار الدولي بالمخدرات، أحدهما من جنسية أجنبية، وذلك أثناء محاولتهما إدخال شحنة من المواد المخدرة إلى البلاد بقصد تهريبها إلى خارجها.



وضُبط بحوزة الموقوفين نحو 300 ألف حبّة من مادة الكبتاغون المخدِّرة. (العربية)

