مجلس الشيوخ الأميركيّ يفتح تحقيقاً ضدّ ممداني

أفادت صحيفة " بوست"، أنّ لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي بدأت تحقيقاً في إدارة عمدة زهران ممداني، لبحث "إلغاء الأوامر التنفيذية المتعلقة بمعاداة السامية ومقاطعة ".



وقالت الصحيفة إنّ رئيس والتعليم والعمل والمعاشات في بيل كاسيدي، عن ولاية لويزيانا، أرسل رسالة إلى ممداني يسأله فيها عما إذا كان إلغاء الأوامر التنفيذية قد يعيق إنفاذ المدنية ويعرض للخطر خسارة 2.2 مليار دولار من التمويل .

وجاء في رسالة كاسيدي: "إن معاداة السامية ليست مصدر قلق مجردا في مدينة نيويورك؛ إنها حقيقة معيشية لملايين الطلاب والمقيمين، وعواقبها وخيمة للغاية".



وتابع: "القرارات التي تتخذها إدارتكم والتي تُضعف الضمانات القائمة للطلاب في نيويورك وتتعارض مع الأوامر التنفيذية الفيدرالية تستدعي تدقيقاً دقيقاً". (ارم نيوز)