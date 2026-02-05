تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مجلس الشيوخ الأميركيّ يفتح تحقيقاً ضدّ ممداني

Lebanon 24
05-02-2026 | 13:51
مجلس الشيوخ الأميركيّ يفتح تحقيقاً ضدّ ممداني
مجلس الشيوخ الأميركيّ يفتح تحقيقاً ضدّ ممداني photos 0
أفادت صحيفة "نيويورك بوست"، أنّ لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي بدأت تحقيقاً في إدارة عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، لبحث "إلغاء الأوامر التنفيذية المتعلقة بمعاداة السامية ومقاطعة إسرائيل".

وقالت الصحيفة إنّ رئيس لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات في مجلس الشيوخ بيل كاسيدي، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، أرسل رسالة إلى ممداني يسأله فيها عما إذا كان إلغاء الأوامر التنفيذية قد يعيق إنفاذ قانون الحقوق المدنية ويعرض للخطر خسارة 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي.
 
وجاء في رسالة كاسيدي: "إن معاداة السامية ليست مصدر قلق مجردا في مدينة نيويورك؛ إنها حقيقة معيشية لملايين الطلاب والمقيمين، وعواقبها وخيمة للغاية".

وتابع: "القرارات التي تتخذها إدارتكم والتي تُضعف الضمانات القائمة للطلاب اليهود في نيويورك وتتعارض مع الأوامر التنفيذية الفيدرالية تستدعي تدقيقاً دقيقاً". (ارم نيوز)
