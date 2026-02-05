تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب: هذه أهميّة جزيرة دييغو غارسيا لنا

Lebanon 24
05-02-2026 | 14:18
ترامب: هذه أهميّة جزيرة دييغو غارسيا لنا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن بلاده لن تسمح بتقويض وجودها العسكري في جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، وهي مستعدة للدفاع عن القاعدة عسكريا إذا لزم الأمر.

وأضاف: "إذا انهارت اتفاقية الإيجار أو قام أي شخص بتهديد أو تعريض العمليات الأميركية وقواتنا في هذه القاعدة للخطر، فإنني أحتفظ بالحق في تأمين وتعزيز الوجود الأميركي في دييغو غارسيا عسكريا".

وأكد أنّ القاعدة مهمّة للأمن القومي الأميركي نظرا لموقعها الاستراتيجي في المحيط الهندي.

وأشار إلى أنه لن يسمح أبدا بتقويض أو المساس بالوجود الأميركي في مثل هذه المنشأة الحيوية.

وأفاد عن إجراء مناقشات "مثمرة للغاية" على الجزيرة مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بسبب جزيرة دييغو غارسيا.. ترامب يتهم بريطانيا بارتكاب "حماقة كبرى"
ترامب: المملكة المتحدة تخطط للتنازل عن جزيرة دييغو غارسيا التي تضم قاعدة عسكرية أميركية حيوية إلى موريشيوس
لندن: مكالمة ستارمر مع ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين شددت على أهمية الضمانات الأمنية
الإمارات والأردن تؤكدان على أهمية المضي قدماً في تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة
المحيط الهندي

دونالد ترامب

روسيا اليوم

كير ستارمر

البريطاني

القاعدة

الجزيرة

دونالد

