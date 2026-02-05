ترامب: هذه أهميّة جزيرة دييغو غارسيا لنا

قال الرئيس الأميركي ، إن بلاده لن تسمح بتقويض وجودها العسكري في غارسيا في ، وهي مستعدة للدفاع عن عسكريا إذا لزم الأمر.



وأضاف: "إذا انهارت اتفاقية الإيجار أو قام أي شخص بتهديد أو تعريض العمليات الأميركية وقواتنا في هذه القاعدة للخطر، فإنني أحتفظ بالحق في تأمين وتعزيز الوجود الأميركي في دييغو غارسيا عسكريا".



وأكد أنّ القاعدة مهمّة للأمن القومي الأميركي نظرا لموقعها الاستراتيجي في المحيط .



وأشار إلى أنه لن يسمح أبدا بتقويض أو المساس بالوجود الأميركي في مثل هذه المنشأة الحيوية.



وأفاد عن إجراء مناقشات "مثمرة للغاية" على مع رئيس الوزراء . (روسيا اليوم)

Advertisement