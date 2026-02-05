تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

قبل 3 سنوات من جائحة "كورونا"... رسالة تفضح ما دار بين بيل غيتس وإبستين

Lebanon 24
05-02-2026 | 14:30
قبل 3 سنوات من جائحة كورونا... رسالة تفضح ما دار بين بيل غيتس وإبستين
قبل 3 سنوات من جائحة كورونا... رسالة تفضح ما دار بين بيل غيتس وإبستين photos 0
ذكرت وسائل إعلام أميركية، أن الملياردير الأميركي بيل غيتس ناقش في عام 2017 محاكاة الأوبئة مع جيفري إبستين.

وقال الإعلامي الأميركي أليكس جونز: "من بين التفاصيل التي ناقشها بيل غيتس محاكاة الأوبئة مع جيفري إبستين والإغلاقات، والضوابط، وتغيير المجتمع".

 وأضاف: "من بين أمور أخرى التخلص من النظام القديم من خلال جائحة".

 وتمت مناقشة ذلك أي قبل ثلاث سنوات من جائحة كوفيد-19.

وكتب في الرسالة أنه "بعد محادثة مع غيتس، يقوم هو وزملاؤه بإعداد قائمة بالمهام والمواد التحليلية التي يعتزمون العمل عليها في إطار تعاونهم".

وبين مجالات العمل المقترحة، ورد ذكر خاص لـ"تحسين التوصيات والمواصفات الفنية لنمذجة سلالات الأوبئة".

وقد تم وضع هذه الصياغة جنبا إلى جنب مع مشاريع في مجال الرعاية الصحية، وحماية البيانات الطبية، وتحليل تكلفة الرعاية الصحية للمستهلك في الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)
