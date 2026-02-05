ذكرت وسائل إعلام أميركية، أن الملياردير الأميركي ناقش في عام 2017 محاكاة الأوبئة مع إبستين.



وقال الإعلامي الأميركي : "من بين التفاصيل التي ناقشها بيل غيتس محاكاة الأوبئة مع جيفري إبستين والإغلاقات، والضوابط، وتغيير المجتمع".



وأضاف: "من بين أمور أخرى التخلص من النظام القديم من خلال جائحة".



وتمت مناقشة ذلك أي قبل ثلاث جائحة كوفيد-19.



وكتب في الرسالة أنه "بعد محادثة مع غيتس، يقوم هو وزملاؤه بإعداد قائمة بالمهام والمواد التحليلية التي يعتزمون العمل عليها في إطار تعاونهم".



وبين مجالات العمل المقترحة، ورد ذكر خاص لـ"تحسين التوصيات والمواصفات الفنية لنمذجة سلالات الأوبئة".



وقد تم وضع هذه الصياغة جنبا إلى جنب مع مشاريع في مجال الرعاية الصحية، وحماية البيانات الطبية، وتحليل تكلفة الرعاية الصحية للمستهلك في . (روسيا اليوم)

