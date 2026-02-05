يُشكّلون تهديداً... لماذا تخشى إسرائيل تدخّل الحوثيين في أيّ حربٍ أميركيّة - إيرانيّة؟

ذكر موقع " "، أنّ هيئة البثّ ، قالت في تقريرٍ، إنّ المؤسسة الأمنية في البلاد لا تخفي مخاوفها من تداعيات نشوب صراع مباشر بين وإيران، لأن ذلك سيدفع الحوثيين إلى اسئتناف هجماتهم على ، فضلا عن تصعيدهم في المنطقة.



ويؤكد التقرير نقلا عن مصادر أمنية أن الحوثيين ما زالوا يُشكّلون تهديدا حقيقيا للسفن في طرق ولإسرائيل أيضا.



ويرى محللون وخبراء عسكريون أنه بعد مرور نحو خمسة أشهر على آخر هجوم إسرائيلي على اليمن، فإن الحوثيين ما زالوا بعيدين عن التعافي التام، لكن يمكنهم إيذاء إسرائيل.



وفي هذا السياق، تقول قناة "كان" إن الحوثيين لم يتمكّنوا بعد من نظام الطيران المدني بشكل منتظم، كما لا تزال الحركة في الدولي محدودة للغاية، وتمتنع شركات الطيران الدولية من استئناف رحلاتها إلى هذه الوجهة.



ووفق القناة، يتسبب الشلل المستمر الذي يُصيب قطاع الطيران بمتاعب اقتصادية جمة، فضلا عن تداعياته الاستراتيجية، وهو ما تدركه قيادة الحوثيين.



وينقل التقرير عن خبراء عسكريين قولهم إن "خروج مطار عن الخدمة بسبب الضربات الإسرائيلية شلّ بشكل كبير قدرة الحوثيين على تهريب الأسلحة والمكونات المتطورة الضرورية لأنشطتهم العسكرية"، موضحين أن "الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للطيران أثر على سير العمليات والإمداد للقوات على الأرض".



وشدد هؤلاء على أن "توقف النقل الجوي حاول دون استئناف الحوثيين لنشاطهم الاقتصادي المعتاد، ولا يقتصر هذا الضرر على صفوف " الله" كتنظيم، بل يمتد ليشمل السكان المحليين في اليمن، الذين يعانون من تفاقم وضعهم الاقتصادي المتردي أصلاً". (ارم نيوز)





