أميركا وروسيا ستستأنفان حوارهما العسكريّ

قرّرت وروسيا خلال محادثات عقدت في بشأن الحرب في ، استئناف الحوار العسكري بينهما على مستوى كبير، في خطوة مهمة نحو تعزيز علاقاتهما بعد انتهاء مفاعيل آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين البلدين.



وشارك ديبلوماسيون من والولايات المتحدة منذ الأربعاء، في مفاوضات مع الأوكرانيين في بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ 4 سنوات.

وبعد يومين من المناقشات، كانت النتيجة الملموسة الوحيدة التي أعلن عنها هي تبادل أسرى بين وموسكو.