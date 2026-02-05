تفاصيل جديدة... هكذا اغتيل سيف الإسلام القذافي

أفادت مصادر "العربية"، أنّ مسلحين دخلا إلى مقرّ إقامة ، بينما قام آخران بالحراسة خارجاً.

وبحسب المصادر، كان سيف يُجري مكالمة عندما تعرّض لإطلاق النار.

وكشفت أنّ المسلّحين استخدموا 18 طلقة ناريّة خلال الهجوم.

وأشارت المصادر إلى أنّ أحد أفراد فريق سيف الإسلام أبلغه باقتحام مقرّ إقامته قبل إطلاق النار.