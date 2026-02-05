3 جرحى... هجوم مسلّح على قوى الأمن الداخلي السوري في السويداء

قال مصدر أمني لوكالة " "، إنّ 3 عناصر من أصيبوا نتيجة هجوم مسلح في محافظة .



وأفاد المصدر بأن الهجوم نفذته مجموعات مسلحة "خارجة عن القانون" من عدة محاور على نقاط الأمن الداخلي في قرى ريمة حازم وولغا والمنصورة في السويداء. (ارم نيوز)

