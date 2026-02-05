تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

​القيادة المركزية الأميركية: قوّاتنا متمركزة في مواقعها لحماية مصالحنا

Lebanon 24
05-02-2026 | 16:18
​القيادة المركزية الأميركية: قوّاتنا متمركزة في مواقعها لحماية مصالحنا
قالت القيادة المركزية الأميركية لقناة "الجزيرة"، إنّ "تركيزنا حاليًّا على حماية قوّاتنا والمصالح الأميركيّة، وقوّاتنا متمركزة في مواقعها لحماية مصالحنا ولتنفيذ أي مهمّة"، وأضافت أنّ "حاملة الطّائرات الأميركيّة "أبراهام لينكولن" تقوم بعمليّات ضمن مهام روتينيّة".

ولفتت إلى "أنّنا قمنا مؤخّرًا بزيادة الضّغط على تنظيم "داعش" لمنع عودته"، مشيرًا إلى "أنّنا نولي أهميّةً لإتمام نقل معتقلي التنظيم من سوريا إلى العراق".

وقالت:"لن نتردّد في حماية قوّاتنا لذا أسقطنا المسيّرة الإيرانيّة، فالمسيّرة اقتربت بشكل عدائي من حاملة طائرات أميركيّة كانت تبعد 500 ميل بحري عن ساحل إيران"، مركّزًا على "لا نرى أي داع لاقتراب قطعة عسكريّة إيرانيّة من أي قطعة أميركيّة"، ومشدّدًا على "أنّنا لن نتردّد في الردّ أبدًا عندما تكون السّفن الأميركيّة مهدّدة".

القيادة المركزية الأميركية: غاراتنا في سوريا الأسبوع الماضي طالت موقع اتصال لداعش ومستودعات أسلحة
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:12:38 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: قائد القيادة المركزية براد كوبر تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع هاتفيا
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:12:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القيادة المركزية الأميركية: الدمج الناجح لقوات قسد في الجيش السوري سيعزز الأمن
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:12:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: قائد القيادة المركزية الأميركية سينضم للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:12:38 Lebanon 24 Lebanon 24

القيادة المركزية

الإيراني

الجزيرة

لينكولن

العراق

سوريا

جزيرة

إيران

