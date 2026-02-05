​القيادة المركزية الأميركية: قوّاتنا متمركزة في مواقعها لحماية مصالحنا

قالت الأميركية لقناة " "، إنّ "تركيزنا حاليًّا على حماية قوّاتنا والمصالح الأميركيّة، وقوّاتنا متمركزة في مواقعها لحماية مصالحنا ولتنفيذ أي مهمّة"، وأضافت أنّ "حاملة الطّائرات الأميركيّة "أبراهام " تقوم بعمليّات ضمن مهام روتينيّة".

ولفتت إلى "أنّنا قمنا مؤخّرًا بزيادة الضّغط على تنظيم "داعش" لمنع عودته"، مشيرًا إلى "أنّنا نولي أهميّةً لإتمام نقل معتقلي التنظيم من إلى ".

وقالت:"لن نتردّد في حماية قوّاتنا لذا أسقطنا المسيّرة الإيرانيّة، فالمسيّرة اقتربت بشكل عدائي من حاملة طائرات أميركيّة كانت تبعد 500 ميل بحري عن ساحل "، مركّزًا على "لا نرى أي داع لاقتراب قطعة عسكريّة إيرانيّة من أي قطعة أميركيّة"، ومشدّدًا على "أنّنا لن نتردّد في الردّ أبدًا عندما تكون السّفن الأميركيّة مهدّدة".