ماكرون: لتسريع أجندة استقلالنا الأوروبي

كتب عبر منصة "إكس": "من أجل قرارها بيدها، وأكثر تنافسية وسيادة. أعمل مع رئيس المجلس أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين للتحضير لاجتماع رؤساء دول وحكومات الأسبوع المقبل بشأن التنافسية".

وأضاف: لتسريع أجندة استقلالنا الأوروبي. الاستثمار، والحماية، والتنويع، والتبسيط، بشكل أسرع".

وحسب مصدر مقرب من ماكرون، فإن الأخير يريد الاستفادة من هذا الاجتماع "لطرح بعض المقترحات القوية وإحداث تغيير طفيف في الأمور بحيث تتمخض قرارات عن التصريحات التي أعقبت تهديدات الرئيس الأميركي " بشأن غرينلاند والرسوم الجمركية.

وسيلتقي الأوروبيون في 12 شباط في بلجيكا في اجتماع غير رسمي، بحضور رئيس الأوروبي السابق ورئيس الوزراء السابق ماريو دراغي، الذي أعد تقريراً حول تعزيز القدرة التنافسية للقارة العجوز.