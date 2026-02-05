ماكرون: لتسريع أجندة استقلالنا الأوروبي

كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة "إكس": "من أجل أوروبا قرارها بيدها، وأكثر تنافسية وسيادة. أعمل مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين للتحضير لاجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل بشأن التنافسية".
وأضاف: لتسريع أجندة استقلالنا الأوروبي. الاستثمار، والحماية، والتنويع، والتبسيط، بشكل أسرع".
وحسب مصدر مقرب من ماكرون، فإن الأخير يريد الاستفادة من هذا الاجتماع "لطرح بعض المقترحات القوية وإحداث تغيير طفيف في الأمور بحيث تتمخض قرارات عن التصريحات التي أعقبت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب" بشأن غرينلاند والرسوم الجمركية.
وسيلتقي القادة الأوروبيون في 12 شباط في بلجيكا في اجتماع غير رسمي، بحضور رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي، الذي أعد تقريراً حول تعزيز القدرة التنافسية للقارة العجوز.