عربي-دولي

إغلاق موقت لمطار برلين بسبب «الجليد الأسود»

Lebanon 24
05-02-2026 | 16:45
إغلاق موقت لمطار برلين بسبب «الجليد الأسود»
إغلاق موقت لمطار برلين بسبب «الجليد الأسود» photos 0
أوقف مطار العاصمة الألمانية برلين «بي إي آر» عملياته موقتاً، وقالت متحدثة باسم المطار لوكالة الأنباء الألمانية، إن عمليات الإقلاع والهبوط متعذرة حالياً بسبب «الجليد الأسود» (الجليد المفاجئ).

وأضافت المتحدثة أن «أسطح المطار لدينا ملساء كالمرايا. هناك خطر على الأرواح والسلامة»، مشيرة إلى أن موعد استئناف التشغيل لا يزال غير محدد.

وتابعت المتحدثة أن حظر الطيران الليلي معمول به في الوقت الراهن على أي حال، وأردفت: «سننظر غداً الجمعة في كيفية سير الأمور بعد ذلك».

وكان المطار شهد سلسلة من المشكلات على مدار اليوم. ففي الصباح، وبعد هطول جليد، لم تتمكن أي طائرة من الإقلاع. واستغرقت عملية إزالة الجليد عن الطائرات ما يصل إلى ساعة لكل طائرة، ولم تعد حركة الإقلاع في المطار إلا في وقت متأخر قبل ظهر الخميس.

وعقب ذلك، شهد جدول الرحلات تأخيرات كبيرة والعديد من الإلغاءات، واضطر المسافرون في بعض الحالات إلى الانتظار لفترات طويلة. ووفقاً للمتحدثة، تم بحلول الظهر إلغاء 35 رحلة من أصل 180 رحلة إقلاع كانت مقررة، ثم أُلغيت عشرات الرحلات الأخرى في وقت لاحق.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية حذرت، مساء الخميس، من تزايد المخاطر الناجمة عن تشكل الجليد في غرب وشمال غربي ولاية براندنبورغ، وقالت الهيئة: «هناك خطر كبير من حدوث انزلاقات بسبب الأمطار المتجمدة وتراكم الجليد».

مواضيع ذات صلة
بسبب الجليد.. طريق ترشيش - زحلة مقفلة
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": طريق ترشيش زحلة مقطوعة أمام جميع المركبات بسبب تكوّن طبقة من الجليد
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": طريق ترشيش زحلة مقطوعة أمام جميع الآليات بسبب تكوّن طبقة من الجليد
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
طريق ضهر البيدر مقطوعة حاليا امام جميع المركبات بسبب تكون طبقة من الجليد (التحكم المروري)
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24

