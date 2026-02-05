عقوبات روسيا والمفاوضات.. بيسنت يربط التصعيد بمسار السلام في أوكرانيا

قال الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، إن أي تشديد إضافي للعقوبات الأميركية على سيُحسم وفق مسار المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في المستمرة منذ نحو أربع سنوات.



وأشار بيسنت إلى أنه يدرس فرض عقوبات جديدة على "أسطول الظل" الروسي، وهي خطوة لم يقدم عليها منذ عودته إلى منصبه في كانون الثاني 2025.



وخلال جلسة استماع في ، قال بيسنت: "سأضع ذلك في الاعتبار، وسنرى ستمضي محادثات السلام".



ولفت إلى أن التي فرضتها على شركتي الروسيتين الكبيرتين "روسنفت" و"لوك أويل" ساهمت، بحسب قوله، في دفع روسيا إلى طاولة التفاوض والمشاركة في محادثات سلام. (سكاي نيوز)

