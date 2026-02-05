تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

محادثات أبوظبي الثلاثية.. عبدالله بن زايد يرى "رسائل إيجابية" لوقف حرب أوكرانيا

Lebanon 24
05-02-2026 | 23:10
محادثات أبوظبي الثلاثية.. عبدالله بن زايد يرى رسائل إيجابية لوقف حرب أوكرانيا
محادثات أبوظبي الثلاثية.. عبدالله بن زايد يرى رسائل إيجابية لوقف حرب أوكرانيا photos 0
أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، أن انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي يحمل مؤشرات إيجابية تعكس جدية الأطراف في المسار الدبلوماسي، والسعي لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، شدد الشيخ عبدالله على أن استضافة الإمارات لهذه الجولة تشكل محطة أساسية تُترجم الثقة الدولية بدور أبوظبي في دعم قنوات الحوار وتعزيز الحلول الدبلوماسية للأزمات، خصوصًا في هذا الملف الذي يبرز فيه مطلب التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة.

وقال إن العلاقات الوثيقة التي تجمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شكلت عاملًا داعمًا لتعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع مساحة الوساطة وتقريب وجهات النظر، مع توجيه الشكر لبوتين وزيلينسكي وفريقي البلدين على التعاطي البنّاء مع المحادثات.

كما وجّه الشيخ عبدالله الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مثمّنًا ما وصفه بالجهود القيادية والمساعي المتواصلة، إضافة إلى الفريق الأميركي المشارك الذي ساهم في تسهيل المحادثات ودفع هذا المسار السياسي الذي يترقب المجتمع الدولي نتائجه.

وأشار إلى أن جولتي المحادثات اللتين عُقدتا في أبوظبي أفضتا إلى نقاشات وصفها بالمثمرة، وأظهرت وجود أرضية مشتركة قابلة للبناء عليها، مؤكّدًا استمرار الإمارات في توفير بيئة داعمة للحوار بما يساعد على تقريب المواقف وتعزيز فرص الحل السلمي.

وختم بالتأكيد أن الإمارات ستواصل، عبر علاقاتها المتوازنة وشراكاتها مع مختلف الأطراف، دعم الجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، بما يخفف التداعيات الإنسانية ويعزز فرص السلام والاستقرار. (سكاي نيوز)
