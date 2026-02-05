أمن غرينلاند وقلق ترامب.. هيلي: وزراء دفاع "الناتو" يبحثون إجراءات الأسبوع المقبل

قال جون هيلي، الخميس، إن وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيبحثون على الأرجح تدابير لتعزيز أمن غرينلاند خلال اجتماع يُعقد الأسبوع المقبل، في ظل توتر داخل الحلف أثارته رغبة الرئيس الأميركي في السيطرة على .



وكرر في أكثر من مناسبة رغبته بالسيطرة على غرينلاند التابعة للدنمارك، معتبرا أن الحلفاء لم يؤمّنوها بالشكل المناسب، ما أدى إلى خلاف مع كوبنهاغن وتوتر مع دول أخرى في الحلف.



وتراجع منسوب التوتر بعد إعلان للحلف مارك روته أنه ناقش مع ترامب سبل عمل أعضاء "الناتو" بشكل جماعي لضمان أمن القطب ، من دون الكشف عن تفاصيل.



ونقلت "رويترز" عن هيلي قوله إن مهمة "حارس القطب الشمالي" التي يجري التداول بها داخل الحلف تُعد طريقة لإظهار أن دول "الناتو" تعمل على تعزيز أمن غرينلاند وتتفهم أسباب قلق ترامب. وأضاف: "لقد وضع ترامب يده على المشكلة، وسنثبت له أن حلف شمال الأطلسي يعمل عليها بالفعل".



وأشار هيلي إلى أنه يتوقع مزيدا من النقاشات في اجتماع وزراء دفاع "الناتو" الذي سيحضره في بروكسل الأسبوع المقبل، فيما بدأ الحلف التخطيط العسكري لمهمة قال إنها تهدف إلى مراقبة معززة في المنطقة، من دون اتضاح ما إذا كانت ستُطرح في اجتماع 12 شباط. (سكاي نيوز)

