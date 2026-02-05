ماتشادو ترسم طريق انتخابات فنزويلا: "التصويت ممكن خلال 10 أشهر"

أعلنت زعيمة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، عن إمكانية إجراء انتخابات ديمقراطية جديدة في البلاد خلال فترة تتراوح بين تسعة إلى عشرة أشهر، مشددة على ضرورة اعتماد "عملية شفافة وتصويت يدوي" لضمان النزاهة.



وأوضحت ماتشادو، في حديث لصحيفة "بوليتيكو" عبر "بودكاست" يُنشر لاحقاً، أن هذا الجدول يعتمد بشكل أساسي على موعد انطلاق العملية، مشيرة إلى أنها لم تناقش بعد التفاصيل الزمنية مع الرئيس الأميركي ، رغم لقائهما الأخير في الذي أعقب العملية العسكرية الأميركية للإطاحة بنيكولاس مادورو في أوائل كانون الثاني الماضي.



يأتي تصريح ماتشادو في وقت يلف فيه الغموض مستقبل السياسي، لا سيما مع إشارات إلى احتمال استمرار الإشراف الأميركي لسنوات، خاصة في قطاع البنية التحتية النفطية. وكان قد صرح لصحيفة " تايمز" في كانون الثاني الماضي بأن "الوقت وحده كفيل بإخبارنا" بمدة هذا الإشراف.



يُسجل لماتشادو تحول في استراتيجيتها؛ فبعدما طالبت في عام 2024 بنقل السلطة بناءً على نتائج الانتخابات التي وصفتها حينذاك بـ"المزورة"، باتت اليوم تدفع نحو انتخابات جديدة بالكامل.

وبررت هذا التوجه بوجود "ثقافة ديمقراطية قوية" ودعم من القوات المسلحة لعملية الانتقال، قائلة: "إذا كنا قادرين على القيام بذلك في ظل الظروف القاسية السابقة، فتخيلوا الآن ونحن نحظى بدعم ".



يُذكر أن فنزويلا تخضع حالياً لحكم الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز (نائبة مادورو السابقة) منذ اعتقال الأخير، في ظل مرحلة انتقالية لم تتضح معالمها النهائية بعد.



