تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"هآرتس": حصر التفاوض بالنووي واستبعاد الصواريخ والوكلاء

Lebanon 24
05-02-2026 | 23:41
A-
A+
هآرتس: حصر التفاوض بالنووي واستبعاد الصواريخ والوكلاء
هآرتس: حصر التفاوض بالنووي واستبعاد الصواريخ والوكلاء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الولايات المتحدة تخلّت عن مطلبها بأن تشمل المحادثات مع إيران برنامج الصواريخ الباليستية ودعم حلفائها في المنطقة.

وبحسب الصحيفة، اتفق الجانبان الأميركي والإيراني على حصر النقاش بينهما بالبرنامج النووي الإيراني فقط.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"هآرتس": أميركا تتخلى عن مطلبها بأن تشمل المحادثات مع إيران برنامج الصواريخ الباليستية ودعم وكلائها في المنطقة والجانبان اتفقا على حصر المحادثات بينهما في البرنامج النووي الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: يجب بحث تخصيب اليورانيوم وتقليص مدى الصواريخ والمواد عالية التخصيب وملف الوكلاء مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
عن إيران و "الوكلاء" و "النووي".. تصريح جديد لويتكوف
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تمديد"تقني" للمرحلة الأولى من"حصر السلاح"وخطة المرحلة الثانية في شباط
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإيراني

النقاش

النووي

إيران

ستيت

إيرا

بالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:53 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:03 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:53 | 2026-02-06
Lebanon24
04:49 | 2026-02-06
Lebanon24
04:30 | 2026-02-06
Lebanon24
04:03 | 2026-02-06
Lebanon24
03:30 | 2026-02-06
Lebanon24
03:00 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24