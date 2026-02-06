هيغسيث خارج اجتماع "الناتو".. كولبي يتسلّم التمثيل الأميركي

يغيب الأميركي بيت هيغسيث عن اجتماع لوزراء دفاع مقرر بعد أسبوع، في خطوة تلقي بظلال من الشك حول مسار الحلف الذي لا تبدو شديدة الحماسة للحفاظ على عافيته.



وبحسب المصدر نفسه، سيُمثّل البنتاغون إلبريدج كولبي، ثالث أرفع مسؤول فيه، من دون تقديم أسباب لقرار الغياب.



وكان الرئيس الأميركي قد فجّر في كانون الثاني أزمة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ "الناتو" منذ تأسيسه عام 1949، حين لوّح بالاستيلاء على غرينلاند "وإن بالقوة". ولاحقا، عاد وتحدثت إدارته عن مباحثات مع السلطات الدنماركية والغرينلاندية، فيما بدأ الحلف مطلع شباط التخطيط لإرسال بعثة إلى المنطقة القطبية الشمالية استجابة لمخاوف .



وفي السياق، قال وزير الدفاع جون هيلي إن وزراء دفاع الحلف سيناقشون على الأرجح تدابير لتعزيز أمن غرينلاند خلال اجتماع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن مهمة "حارس القطب " المقترحة تُستخدم لإظهار أن دول الحلف تعمل على تعزيز أمن وتتفهم أسباب قلق ترامب.

