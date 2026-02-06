تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

هيغسيث خارج اجتماع "الناتو".. كولبي يتسلّم التمثيل الأميركي

Lebanon 24
06-02-2026 | 00:01
هيغسيث خارج اجتماع الناتو.. كولبي يتسلّم التمثيل الأميركي
هيغسيث خارج اجتماع الناتو.. كولبي يتسلّم التمثيل الأميركي photos 0
يغيب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث عن اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي مقرر بعد أسبوع، في خطوة تلقي بظلال من الشك حول مسار الحلف الذي لا تبدو واشنطن شديدة الحماسة للحفاظ على عافيته.

وبحسب المصدر نفسه، سيُمثّل البنتاغون إلبريدج كولبي، ثالث أرفع مسؤول فيه، من دون تقديم أسباب لقرار الغياب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فجّر في كانون الثاني أزمة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ "الناتو" منذ تأسيسه عام 1949، حين لوّح بالاستيلاء على غرينلاند "وإن بالقوة". ولاحقا، عاد وتحدثت إدارته عن مباحثات مع السلطات الدنماركية والغرينلاندية، فيما بدأ الحلف مطلع شباط التخطيط لإرسال بعثة إلى المنطقة القطبية الشمالية استجابة لمخاوف ترامب.

وفي السياق، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن وزراء دفاع الحلف سيناقشون على الأرجح تدابير لتعزيز أمن غرينلاند خلال اجتماع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن مهمة "حارس القطب الشمالي" المقترحة تُستخدم لإظهار أن دول الحلف تعمل على تعزيز أمن الجزيرة وتتفهم أسباب قلق ترامب.
