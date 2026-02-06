تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

لكي يسرقها.. قتلها وهكذا أخفى جثتها

Lebanon 24
06-02-2026 | 00:04
لكي يسرقها.. قتلها وهكذا أخفى جثتها
لكي يسرقها.. قتلها وهكذا أخفى جثتها photos 0
اصطحبت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية المتهم في قضية العثور على جثة فتاة من ذوات الإعاقة داخل حقيبة بمنطقة الأزاريطة، لإعادة تمثيل الواقعة، ضمن استكمال التحقيقات التي تُجريها نيابة باب شرقي.

وحسب منصة "شريكة ولكن"، جرت إعادة التمثيل وسط إجراءات أمنية مشددة، أمس الأربعاء 4 شباط، وشملت منطقة خالد بن الوليد في ميامي حيث يقيم المتهم، ومنطقة الأزاريطة حيث عُثر على الجثمان، بحضور فريق من النيابة العامة والأجهزة الأمنية.

وبحسب التحقيقات، بدأت الواقعة ببلاغ لقسم شرطة باب شرقي من النجدة عن العثور على جثة داخل حقيبة ملقاة بالطريق العام في الأزاريطة.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم "م.س.ع" من سوهاج وله محل إقامة آخر في شارع خالد بن الوليد، ويعمل بأحد المطاعم في ميامي، وأنه عاد إلى الشقة التي يستأجرها فجر اليوم التالي لتاريخ 31 كانون الثاني.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها "ضحى.ع.أ" وتبيّن وجود نسبة إعاقة ذهنية لديها، صادفت المتهم فاستدرجها إلى الشقة بذريعة توفير مكان للإقامة، قبل أن يتجه لسرقتها بعد ملاحظته حيازتها مبلغا ماليا وهاتفا محمولا.

ووفق التحقيقات، استولى المتهم على 8200 جنيه وهاتف المجني عليها، ثم غادر قبل أن يعود لاحقا، لتنتهي الواقعة بوفاتها داخل الشقة.

وبحسب اعترافاته، اشترى حقيبة سفر كبيرة ووضع الجثمان بداخلها، ثم استقل سيارة أجرة للتخلص منها، قبل أن يغيّر مساره بعد مشاهدة كمين أمني ويترك الحقيبة في الأزاريطة، ثم يفر إلى القاهرة حيث أوقف لاحقا، فيما تتولى النيابة العامة المصرية متابعة التحقيقات.
