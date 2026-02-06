سقوط حر.. البيتكوين في أسوء المراحل وهذه آخر الأسعار

تراجعت "بتكوين" إلى ما دون 61 ألف دولار، مع تفكيك رهانات ممولة بالقروض واتساع الاضطرابات في الأسواق، ما عمّق موجة بيع أزالت المكاسب التي تحققت منذ أن أشعل انتخاب الرئيس الأميركي موجة مضاربات في العملات المشفّرة.



وانخفضت العملة بما يصل إلى 4.8% لتسجّل 60033 دولارا في التعاملات الآسيوية المبكرة صباح الجمعة، مواصلة هبوطا حادا أوصلها إلى أدنى مستوى منذ تشرين الأول 2024. وامتد التراجع إلى عملات أخرى وصناديق متداولة مرتبطة بها وشركات مثل "ستراتيجي" التي تحتفظ بكميات كبيرة من العملات.



ويمثّل هذا الهبوط انعطافة عن الصعود القوي الذي شهدته "بتكوين" خلال معظم العام الماضي، حين دفع عودة ترمب المؤيد للعملات المشفّرة إلى المستثمرين نحو هذا القطاع والأدوات المالية المحيطة به في .



وبدأت السوق بالتصدع هذا الشهر مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع شهية المخاطرة، ما سرّع الهبوط منذ منتصف كانون الثاني، وأطلق موجة بيع تتغذى ذاتيا مع تسييل أصول لتلبية طلبات الاسترداد وفك مراكز ممولة بالديون.



وقال كريس نيوهاوس، رئيس تطوير الأعمال في "إرغونيا"، إن "الخوف وعدم اليقين واضحان في السوق"، مضيفا أن غياب مشترين أصحاب قناعات قوية يجعل كل موجة استردادات وعمليات تسييل تتدحرج وتضخم مراحل الهبوط.



وتحمل هذه التراجعات أصداء عام 2022، عندما هبطت الأسعار بعد طفرة حقبة السيولة السهلة، فيما أشارت المعطيات إلى تراجع أسهم " بايس غلوبال" بأكثر من 30% هذا العام، وإعلان "جيميني سبيس ستيشن" نيتها خفض ما يصل إلى 25% من قوتها العاملة وإغلاق عملياتها في المتحدة والاتحاد وأستراليا. كما طُرحت تساؤلات حول دور "بتكوين" كملاذ آمن، في ظل منافسة من أشكال مضاربة أخرى وتحوّل جزء من التدفقات نحو خيارات اليوم الواحد وعوائد أعلى في رهانات العملات المشفّرة عبر منصات لامركزية. (بلومبرغ)

