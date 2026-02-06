تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
هجوم "داعش" يكسر هدوء العاصمة النيجرية ويُربك حسابات المجلس العسكري
Lebanon 24
06-02-2026
|
01:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت العاصمة النيجرية، نيامي، تطوراً أمنياً خطيراً وغير مسبوق، بعدما شن تنظيم "داعش" هجوماً عنيفاً استهدف مطار نيامي الدولي والقاعدة 101 العسكرية، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات دموية خلّفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، وأثارت مخاوف جدية من انهيار "الحصن الأخير" للاستقرار في البلاد.
يأتي هذا الهجوم في وقت يحاول فيه
المجلس العسكري
بقيادة الجنرال
عبد الرحمن
تياني تعزيز قبضته الأمنية، إلا أن وصول المسلحين إلى قلب العاصمة يُعد ضربة قوية لوعود الاستقرار التي قطعها منذ انقلاب 26
تموز
2023.
وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي محمد
أوال
أن تنسيق الهجوم وكثافته ينفيان ادعاءات المجلس العسكري بتحقيق نجاحات أمنية حاسمة، مشيراً إلى أن المشهد يزداد تعقيداً مع نشاط جماعات متمردة أخرى تطالب بإعادة الرئيس المعزول
محمد بازوم
.
من جهته
، اعتبر الخبير العسكري عمرو ديالو أن استهداف نيامي، التي كانت تشكل استثناءً هادئاً طوال سنوات، يضع البلاد أمام مشهد أمني جديد كلياً.
وأشار ديالو إلى أن الدعم العسكري الروسي الذي تلقته السلطات لصد المهاجمين لم يحقق النتائج المرجوة حتى الآن، لافتاً إلى وجود "خلل استخباري" واضح في مواجهة الهجمات الاستباقية، تزامناً مع تزايد نفوذ الجماعات المرتبطة بالقاعدة في مالي المجاورة، مما يزيد من هشاشة الوضع في النيجر.
وعلى الرغم من استعادة السلطات السيطرة على المواقع المستهدفة بعد ساعات من القتال، إلا أن الجدل يتصاعد حول قدرة الحكومة الانتقالية على تحصين العاصمة ومنع تكرار مثل هذه الاختراقات التي تهدد أمن المنطقة بأسرها.
(ارام نيوز)
