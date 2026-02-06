تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بارزاني: كدنا نغرق في "حرب عرقية" مدمرة بشمال سوريا

Lebanon 24
06-02-2026 | 01:35
A-
A+
بارزاني: كدنا نغرق في حرب عرقية مدمرة بشمال سوريا
بارزاني: كدنا نغرق في حرب عرقية مدمرة بشمال سوريا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، من أن القتال الذي اندلع في شمال شرق سوريا (روجافا) كان يهدد بالتحول إلى صراع عرقي "كردي-عربي"، مؤكداً أن مثل هذا السيناريو كان سيقود المنطقة نحو "كارثة حقيقية".

وأوضح بارزاني، خلال مشاركته في المؤتمر الصحي الرافديني الحادي عشر في أربيل، أن أكبر مخاوفه خلال فترة التصعيد كانت انزلاق العنف نحو اقتتال قومي، مشيراً إلى أن الجهود المنسقة بين الأطراف المختلفة ساعدت في احتواء القتال ومنع اندلاع حرب أوسع. وقال: "الحمد لله، بفضل تعاون جميع الأطراف، لم تتحول الحرب إلى صراع كبير، وتم تفادي نتائج أسوأ بكثير بصعوبة".

وأعرب الزعيم الكردي عن أمله في أن "يصمد الاتفاق الحالي" بين القوات الكردية في روجافا والحكومة السورية، وأن يساهم هذا التقارب في تثبيت الاستقرار خلال المرحلة المقبلة. كما أشاد بارزاني بحالة التضامن التي أظهرها الأكراد في مختلف أنحاء العالم، واصفاً إياها بـ "العامل الحاسم" في منع التصعيد و"الأعظم انتصاراً".

وختم بارزاني بالدعوة إلى جعل هذه الوحدة أساساً للمستقبل، مؤكداً: "نحن لا نريد التفكير في الحرب، لكننا في الوقت نفسه لا نقبل بطغيان الظالمين"، وذلك في ظل التطورات المتلاحقة التي شهدتها المنطقة.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلاح "حزب الله" في شمال الليطاني... هل يجر لبنان إلى حرب مدمرة؟
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول أميركي: وصول مدمّرة إضافية تابعة للبحرية الأميركية إلى الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. "مدمرة أميركية" تدخل البحر الأحمر!
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تحذّر من "عواقب مدمّرة" للرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
lebanon 24
Lebanon24
06/02/2026 12:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب الديمقراطي

الديمقراطي

رئيس الحزب

شرق سوريا

شمال شرق

ديمقراطي

الكردية

الأكراد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:53 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:03 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:53 | 2026-02-06
Lebanon24
04:49 | 2026-02-06
Lebanon24
04:30 | 2026-02-06
Lebanon24
04:03 | 2026-02-06
Lebanon24
03:30 | 2026-02-06
Lebanon24
03:00 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24