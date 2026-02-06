تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

الصورة الأولى للوفد الايراني في مسقط قبل بدء المفاوضات الأميركية الايرانية

Lebanon 24
06-02-2026 | 01:46
الصورة الأولى للوفد الايراني في مسقط قبل بدء المفاوضات الأميركية الايرانية
الصورة الأولى للوفد الايراني في مسقط قبل بدء المفاوضات الأميركية الايرانية photos 0
وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له، صباح اليوم الجمعة، إلى مقر انعقاد المفاوضات مع الجانب الأميركي.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أنه من المقرر أن يعقد عراقجي اجتماعًا مع وزيرِ خارجيةِ سلطنةِ عُمان قبيل المحادثات مع الولايات المتحدة.

وقد تبدأ المحادثاتُ الإيرانية–الأميركية بتأخيرٍ طفيف، بعدما كان من المقرر انطلاقُها في الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقالت وكالة "إيسنا" الإيرانية إن وزيرا خارجية إيران وعُمان عقدا لقاءً تشاوريا قبيل توجه الوفد الإيراني إلى مقر انعقاد المفاوضات.

وأوضحت الوكالة أن عراقجي ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اجتمعا قبل انطلاق المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، للتشاور.

وتلعب مسقط دور الوسيط في المفاوضات بين طهران وواشنطن.

ومن اللافت في هذه الجولة من المفاوضات أنه بالإضافة إلى ستيف ويتكوف، يشارك أيضًا جارد كوشنر مستشار وصهر دونالد ترامب.
