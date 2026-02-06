وسط إجراءات أمنية مشددة.. بني وليد تُشيع سيف الإسلام القذافي

تترقب مدينة بني وليد، الواقعة جنوب غربي العاصمة ، اليوم الجمعة، مراسم تشييع جثمان ، وذلك بعد أيام من إعلان مقتله في مدينة شمال غربي البلاد.





وصل جثمان الراحل إلى المدينة مساء أمس الخميس، وسط تدابير أمنية مكثفة. وأفاد الفريق الإعلامي التابع له بأن السلطات المعنية فرضت قيوداً مشددة شملت:



-حظر رفع صور سيف أو أي شعارات سياسية مرتبطة به.

-منع كافة مظاهر التعبير العلني عن الحزن أو التجمعات الاحتجاجية.





وتُعد مدينة بني وليد، التي يقطنها نحو 100 ألف نسمة، المركز لقبيلة "الورفلة"، وهي كبرى القبائل الليبية التي عُرفت بولائها التاريخي لنظام ، ولا تزال المدينة تحتفظ برمزية خاصة لمناصريه منذ أحداث العام 2011.





يُذكر أن مكان إقامة سيف الإسلام القذافي ظل محاطاً بالغموض لسنوات، حتى أُعلن يوم الثلاثاء الماضي عن واقعة اغتياله داخل منزله في مدينة الزنتان. وبمقتله، يتقلص عدد أبناء العقيد الراحل معمر القذافي الباقين على قيد الحياة إلى أربعة فقط، وهم: محمد، ، هانيبال، وابنته عائشة، والذين يقيمون جميعاً رفقة والدتهم خارج الأراضي الليبية.





