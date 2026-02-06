تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

خطة "ما بعد النظام".. كوشنر يقود تحركات واشنطن لتشكيل كيان انتقالي إيراني

Lebanon 24
06-02-2026 | 02:02
خطة ما بعد النظام.. كوشنر يقود تحركات واشنطن لتشكيل كيان انتقالي إيراني
خطة ما بعد النظام.. كوشنر يقود تحركات واشنطن لتشكيل كيان انتقالي إيراني photos 0
كشفت تقارير صحفية عن مساعٍ حثيثة تبذلها إدارة البيت الأبيض لحشد شخصيات بارزة من الجالية الإيرانية الأميركية، بهدف صياغة رؤية لمرحلة انتقالية محتملة في حال سقوط النظام في طهران، وذلك بالتوازي مع استمرار القنوات الدبلوماسية المفتوحة مع الجانب الإيراني.


ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن مصادر مطلعة أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، يضطلع بدور محوري في هذا الملف؛ حيث يعمل على تجميع نخبة من رجال الأعمال الإيرانيين الأميركيين لتقديم مشورات استراتيجية بشأن تشكيل كيان انتقالي يتولى إدارة شؤون البلاد في حال انهيار النظام الحالي. ورغم تأكيد مصادر متعددة لهذا الانخراط، آثر البيت الأبيض عدم التعليق رسميًا على هذه الأنباء.


وفي إطار هذه الجهود، تسعى الإدارة الأميركية لتنظيم اجتماع موسع لشخصيات من المعارضة الإيرانية في مدينة "بالم بيتش" بولاية فلوريدا، بالقرب من منتجع "مار-آ-لاغو" الخاص بالرئيس ترامب. وأفادت المصادر بأن:

-الاجتماع قد ينعقد في وقت قريب من هذا الأسبوع.
- الترتيبات اللوجستية لا تزال تواجه تعقيدات بشأن مكان الانعقاد الدقيق.
- لم يتضح بعد حجم التنسيق مع **رضا بهلوي**، نجل شاه إيران السابق، في هذه المباحثات.


وتأتي هذه التحركات في وقت ينتهج فيه الرئيس ترامب مسارات متباينة تجاه الملف الإيراني، تتراوح بين الضغط والبحث عن بدائل للنظام، وبين التفاوض المباشر؛ حيث من المقرر أن يلتقي مستشاروه بنظرائهم الإيرانيين في سلطنة عمان اليوم الجمعة، في محاولة أخيرة لوقف التصعيد وتجنب انفجار الأوضاع في المنطقة.

