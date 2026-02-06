بارو بين دمشق وأربيل.. "داعش" في الواجهة والسيادة السورية على الطاولة

أجرى الفرنسي، جان نويل ، سلسلة لقاءات بارزة شملت وأربيل، تركزت حول جهود ومستقبل التسوية في .



ففي أربيل، التقى الوزير الفرنسي مساء الخميس قائد قوات سوريا "قسد"، مظلوم عبدي. وأوضح عبدي عبر حسابه على منصة "إكس" أن اللقاء تناول تفاصيل تنفيذ اتفاقية 29 كانون الثاني، واستمرار مكافحة تنظيم "داعش"، وسبل تأمين منشآت احتجاز مقاتلي التنظيم وعوائلهم.

كما جرى بحث حماية خصوصية المناطق الكردية وحقوق الأكراد في سوريا، ودمج القوات العسكرية والأمنية، بما فيها "قوات حماية المرأة". وأكد عبدي أن الوزير الفرنسي ركز على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق، مبدياً دعم لهذه المرحلة.



وتأتي هذه المحادثات عقب زيارة بارو إلى دمشق، حيث التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في قصر تشرين. وأكد الوزير الفرنسي من العاصمة أن الحرب ضد "داعش" تشكل "أولوية مطلقة" لبلاده التي قاتلت التنظيم بلا هوادة منذ عشر سنوات.



وبحسب السورية "سانا"، فقد ناقش الجانبان ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية، وتعزيز التعاون ، مع التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.



