Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

أجواء جدية في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن

Lebanon 24
06-02-2026 | 08:31
أجواء جدية في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن
أجواء جدية في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن photos 0
أفاد التلفزيون الإيراني، الجمعة، بأن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الجارية في العاصمة العمانية مسقط قد تمتد لأيام مقبلة، في ظل ما وصف بأجواء أكثر جدية مقارنة بالجولات السابقة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن أي مقترحات ذات طابع إقليمي ستُبحث مع دول المنطقة المعنية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من المفاوضات يتمثل في رفع كامل وملموس للعقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران.

وأوضح المتحدث أن المباحثات تُدار عبر تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن بوساطة سلطنة عمان، مشيرًا إلى أن التوصل إلى بيان مشترك سيعد خطوة أولى على طريق إحراز تقدم في الحوار.

وفي السياق ذاته، أشارت مصادر دبلوماسية إيرانية إلى وجود تقدير بأن الجانب الأمريكي عاد إلى طاولة المفاوضات حاملًا "مقترحات كبيرة"، في حين تؤكد طهران تمسكها بموقفها القائم على ضرورة الحصول على ضمانات واضحة وملزمة قبل أي اتفاق محتمل.  (ارم نيوز)
الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

دبلوماسي

واشنطن

أمريكي

طهران

عماني

