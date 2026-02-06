تفاصيل تُكشف عن عمليّة إغتيال سيف الإسلام القذافي... ماذا حصل قبل ساعة ونصف من الحادثة؟

نقل تلفزيون محلي عن مصادر في النيابية ، الجمعة، تفاصيل أولية حول مقتل ، نجل الزعيم الراحل ، في منزله في مدينة غرب البلاد يوم الثلاثاء الماضي.



وقالت المصادر، التي تحدثت لتلفزيون المسار الليبي، إن سيف تعرض لإطلاق نار بـ19 رصاصة من سلاح كلاشنيكوف، وأن إحدى الرصاصات اخترقت رأسه فوق الحاجب الأيسر وخرجت من الخلف.



وأضافت المصادر أن الحراسات الأمنية انسحبت من محيط الإقامة قبل الحادث بساعة ونصف تقريبا لأسباب غير معلومة حتى الآن. ولم يكن موجودا أي عامل إفريقي أثناء الواقعة.



كما أشارت إلى أن سيف الإسلام كان يستخدم رقم مسجلا في ، وتم العثور على هاتفه لاحقا مع مرافقه أحمد العجمي العتري.



وذكرت أن كاميرات المراقبة الداخلية كانت تعمل بشكل طبيعي، ومرتبطة بهاتف خارج الزنتان ومقرب من الضحية.



ولم يتسن التحقق المستقل من هذه المعلومات حيث تستمر التحقيقات الرسمية لكشف الدوافع والمسؤولين عن الحادث. (سكاي نيوز عربية)

Advertisement