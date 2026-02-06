تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تفاصيل تُكشف عن عمليّة إغتيال سيف الإسلام القذافي... ماذا حصل قبل ساعة ونصف من الحادثة؟

Lebanon 24
06-02-2026 | 08:29
تفاصيل تُكشف عن عمليّة إغتيال سيف الإسلام القذافي... ماذا حصل قبل ساعة ونصف من الحادثة؟
تفاصيل تُكشف عن عمليّة إغتيال سيف الإسلام القذافي... ماذا حصل قبل ساعة ونصف من الحادثة؟ photos 0
نقل تلفزيون محلي عن مصادر في لجنة التحقيقات النيابية الليبية، الجمعة، تفاصيل أولية حول مقتل سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في منزله في مدينة الزنتان غرب البلاد يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت المصادر، التي تحدثت لتلفزيون المسار الليبي، إن سيف الإسلام تعرض لإطلاق نار بـ19 رصاصة من سلاح كلاشنيكوف، وأن إحدى الرصاصات اخترقت رأسه فوق الحاجب الأيسر وخرجت من الخلف.

وأضافت المصادر أن الحراسات الأمنية انسحبت من محيط الإقامة قبل الحادث بساعة ونصف تقريبا لأسباب غير معلومة حتى الآن. ولم يكن موجودا أي عامل إفريقي في المنزل أثناء الواقعة.

كما أشارت إلى أن سيف الإسلام كان يستخدم رقم واتساب مسجلا في صربيا، وتم العثور على هاتفه لاحقا مع مرافقه أحمد العجمي العتري.

وذكرت أن كاميرات المراقبة الداخلية كانت تعمل بشكل طبيعي، ومرتبطة بهاتف شخص آخر خارج الزنتان ومقرب من الضحية.

ولم يتسن التحقق المستقل من هذه المعلومات حيث تستمر التحقيقات الرسمية لكشف الدوافع والمسؤولين عن الحادث. (سكاي نيوز عربية)
