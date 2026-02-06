تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

روسيا: هجوم على ضابط في موسكو عمل إرهابي يهدف لإفشال الحوار مع أوكرانيا

Lebanon 24
06-02-2026 | 08:40
روسيا: هجوم على ضابط في موسكو عمل إرهابي يهدف لإفشال الحوار مع أوكرانيا
روسيا: هجوم على ضابط في موسكو عمل إرهابي يهدف لإفشال الحوار مع أوكرانيا photos 0
اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كييف، بالوقوف خلف محاولة اغتيال ضابط رفيع المستوى في الجيش اليوم الجمعة في موسكو، والسعي من خلال ذلك لتقويض المباحثات الجارية بوساطة أميركية، للتوصل إلى حل للنزاع في أوكرانيا.


وقال لافروف إن "هذا العمل الإرهابي يؤكد مرة جديدة توجه نظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نحو استفزازات متواصلة، تهدف إلى إفشال مسار المفاوضات".

وكان جنرال في الجيش تعرّض لإطلاق نار في مبنى سكني في العاصمة الروسية صباح الجمعة ونُقل إلى المستشفى، بحسب ما أفادت لجنة التحقيقات الروسية التي تتولى الجرائم الكبرى. (ارم نيوز)
وزير الخارجية الروسي

فولوديمير زيلينسكي

لجنة التحقيقات

وزير الخارجية

لجنة التحقيق

سيرغي لافروف

زيلينسكي

أوكرانيا

