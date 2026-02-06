روسيا: هجوم على ضابط في موسكو عمل إرهابي يهدف لإفشال الحوار مع أوكرانيا

اتهم ، بالوقوف خلف محاولة اغتيال ضابط رفيع المستوى في الجيش اليوم الجمعة في ، والسعي من خلال ذلك لتقويض المباحثات الجارية بوساطة أميركية، للتوصل إلى حل للنزاع في .





وقال إن "هذا العمل الإرهابي يؤكد مرة جديدة توجه نظام الرئيس الأوكراني نحو استفزازات متواصلة، تهدف إلى إفشال مسار المفاوضات".



وكان جنرال في الجيش تعرّض لإطلاق نار في مبنى سكني في العاصمة الروسية صباح الجمعة ونُقل إلى المستشفى، بحسب ما أفادت الروسية التي تتولى الجرائم الكبرى. (ارم نيوز)

Advertisement