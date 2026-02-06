تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إنتهاء مباحثات الجمعة بين إيران وأميركا في مسقط... عراقجي: بداية إيجابيّة

Lebanon 24
06-02-2026 | 08:53
إنتهاء مباحثات الجمعة بين إيران وأميركا في مسقط... عراقجي: بداية إيجابيّة
إنتهاء مباحثات الجمعة بين إيران وأميركا في مسقط... عراقجي: بداية إيجابيّة photos 0
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عن إنتهاء محادثات الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران، في مسقط.
 
 
وفي هذا السياق، قال التلفزيون الرسمي الإيراني، إنّ "لا موعد محددًا لاستئناف المفاوضات".
 
 
في المقابل، أفاد "أكسيوس" الأميركيّ نقلاً عن مصدر مطلع، أنّ الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في عُمان ستُعقد خلال الأيام المقبلة.
 
 
وقال وزير الخارجية الإيرانيّة عباس عراقجي، إنّ "المفاوضين سيعودون إلى عواصمهم لإجراء المشاورات، والمحادثات ستتواصل".
 
وأضاف: "تبادل وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة في مسقط كان جيّداً، وبداية إيجابية للمفاوضات".

وتابع عراقجي: "هناك تفاهم على استمرار المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة".
 
 
 
