إنتهاء مباحثات الجمعة بين إيران وأميركا في مسقط... عراقجي: بداية إيجابيّة

أعلنت ، عن إنتهاء محادثات الجمعة بين وإيران، في مسقط.

وفي هذا السياق، قال التلفزيون الرسمي ، إنّ "لا موعد محددًا لاستئناف المفاوضات".

في المقابل، أفاد "أكسيوس" الأميركيّ نقلاً عن مصدر مطلع، أنّ الجولة الجديدة من المفاوضات بين والولايات المتحدة في ستُعقد خلال الأيام المقبلة.

وقال الإيرانيّة ، إنّ "المفاوضين سيعودون إلى عواصمهم لإجراء المشاورات، والمحادثات ستتواصل".

وأضاف: "تبادل وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة في مسقط كان جيّداً، وبداية إيجابية للمفاوضات".



وتابع : "هناك تفاهم على استمرار المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة".