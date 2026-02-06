تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بارزاني يدعو لالتزام الاتفاق بين دمشق و"قسد"

Lebanon 24
06-02-2026 | 09:15
بارزاني يدعو لالتزام الاتفاق بين دمشق وقسد
بارزاني يدعو لالتزام الاتفاق بين دمشق وقسد photos 0
دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني كلًا من الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إلى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق المبرم بينهما.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بارزاني مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق.

ونقلت "رووداو" عن بيان لمقر بارزاني، أن الاجتماع بحث الأوضاع في المناطق التي كانت تسيطر عليها "قسد" شمال شرقي سوريا، والمعروفة بـ "روجآفا كوردستان"، إضافة إلى مناقشة تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وآخر التطورات في سوريا.

وشدد بارزاني على ضرورة وجود تنسيق بين جميع الأطراف، "بما يضمن حماية وترسيخ حقوق الشعب الكوردي في سوريا خلال المراحل المقبلة، في إطار الدستور".

وكان مسعود بارزاني قد اجتمع قبل ذلك مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وجدد دعمه الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد"، وأعرب عن أمانيه بأن "يشكّل هذا الاتفاق أساسًا لإرساء الاستقرار ومعالجة الخلافات في المرحلة الراهنة". (ارم نيوز)

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24