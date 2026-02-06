بارزاني يدعو لالتزام الاتفاق بين دمشق وقسد

دعا الكردستاني مسعود بارزاني كلًا من الحكومة و"قوات " (قسد) إلى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق المبرم بينهما.



جاء ذلك خلال لقاء جمع بارزاني مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، في محافظة أربيل بإقليم كردستان .



ونقلت "رووداو" عن بيان لمقر بارزاني، أن الاجتماع بحث الأوضاع في المناطق التي كانت تسيطر عليها "قسد" شمال شرقي سوريا، والمعروفة بـ "روجآفا كوردستان"، إضافة إلى مناقشة تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وآخر التطورات في سوريا.



وشدد بارزاني على ضرورة وجود تنسيق بين جميع الأطراف، "بما يضمن حماية وترسيخ حقوق الشعب الكوردي في سوريا خلال المراحل المقبلة، في إطار ".



وكان مسعود بارزاني قد اجتمع قبل ذلك مع الفرنسي جان نويل ، وجدد دعمه الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد"، وأعرب عن أمانيه بأن "يشكّل هذا الاتفاق أساسًا لإرساء الاستقرار ومعالجة الخلافات في المرحلة الراهنة". (ارم نيوز)





