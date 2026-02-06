هل المناقشات الأخيرة تشير إلى تصعيد وشيك في الشرق الأوسط؟

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن كبار قادة الجيش ناقشوا الاستعدادات والموافقات المتعلقة بخطط عمل عكسرية محتملة ضد .ووفق الصحيفة، فإن قائد القوات الجوية، اللواء تومر بار، ورئيس الاستخبارات العسكرية، اللواء شلومي بيندر، اللذين قادا حرب الـ12 يوما على إيران في الماضين اختتما نقاشًا مطولًا ومحوريًّا حول استكمال الاستعدادات والموافقة على خطط لعملية محتملة ضد إيران، تحسبًا لهجوم محتمل على قد تشارك فيه في حال تعرضها للهجوم.وبدأت إيران والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، مفاوضات بالغة الأهمية بوساطة عُمانية في إطار الجهود المبذولة للتغلب على الخلافات الحادة بشأن برنامج طهران ، لكن الخلاف حول توسيع جدول الأعمال يهدد بعرقلة الجهود الدبلوماسية وإشعال صراع آخر في .وقال مسؤول إيراني، لـ" "، إن المحادثات لم تبدأ رسميا بعد، لكن جرى إبلاغ بمطالب إيران عبر عُمان.وأضاف المسؤول أن المفاوضات غير المباشرة "ربما" تبدأ بعد اجتماع بين المبعوث الأمريكي ووزير الخارجية العُماني.