Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

هل المناقشات الأخيرة تشير إلى تصعيد وشيك في الشرق الأوسط؟

Lebanon 24
06-02-2026 | 09:28
هل المناقشات الأخيرة تشير إلى تصعيد وشيك في الشرق الأوسط؟
هل المناقشات الأخيرة تشير إلى تصعيد وشيك في الشرق الأوسط؟ photos 0
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن كبار قادة الجيش الإسرائيلي ناقشوا الاستعدادات والموافقات المتعلقة بخطط عمل عكسرية محتملة ضد إيران.

ووفق الصحيفة، فإن قائد القوات الجوية، اللواء تومر بار، ورئيس الاستخبارات العسكرية، اللواء شلومي بيندر، اللذين قادا حرب الـ12 يوما على إيران في تموز الماضين اختتما نقاشًا مطولًا ومحوريًّا حول استكمال الاستعدادات والموافقة على خطط لعملية محتملة ضد إيران، تحسبًا لهجوم أمريكي محتمل على طهران قد تشارك فيه إسرائيل في حال تعرضها للهجوم. 

وبدأت إيران والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، مفاوضات بالغة الأهمية بوساطة عُمانية في إطار الجهود المبذولة للتغلب على الخلافات الحادة بشأن برنامج طهران النووي، لكن الخلاف حول توسيع جدول الأعمال يهدد بعرقلة الجهود الدبلوماسية وإشعال صراع آخر في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول إيراني، لـ"رويترز"، إن المحادثات لم تبدأ رسميا بعد، لكن جرى إبلاغ الولايات المتحدة بمطالب إيران عبر عُمان.

وأضاف المسؤول أن المفاوضات غير المباشرة "ربما" تبدأ بعد اجتماع بين المبعوث الأمريكي ووزير الخارجية العُماني.

 
مواضيع ذات صلة
الكرملين: يجب الامتناع عن اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تصعيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصال هاتفي بين رجي ووزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني: التعاون لمنع أي تصعيد إسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت ضربة إيران؟ حشدٌ عسكريّ أميركي كبير في الشرق الاوسط
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وجودها مؤشر على تصعيد مع إيران.. تفاصيل عن "قوة أميركية" وصلت إلى الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الشرق الأوسط

دبلوماسي

إسرائيل

رويترز

أمريكي

Lebanon24
00:31 | 2026-02-07
Lebanon24
23:48 | 2026-02-06
Lebanon24
23:28 | 2026-02-06
Lebanon24
23:23 | 2026-02-06
Lebanon24
23:20 | 2026-02-06
Lebanon24
23:14 | 2026-02-06
