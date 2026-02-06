في تركيا... شاب انتحر أمام المارة!

لقي شاب سوري يعيش في ، مصرعه، عندما قفز من الطابق الخامس في منزله، عقب مشاجرة مع زوجته.



وقالت وسائل إعلام تركية، إن الضحية يبلغ من العمر 23 عامًا، ورغم صغر سنه، فقد ترك خلفه خمسة أطفال.



وفوجئ عابرون للطريق بالشاب يسقط من البناء، لتحضر فرق الإسعاف وتجده قد فارق الحياة نتيجة قوة الصدمة. (ارم نيوز)

