الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في إسلام أباد وتقدم تعازيها

أعربت عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص.



، في بيان لها عبر حسابها في منصة "إكس"، أن "دولة تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار".



وقدّمت الوزارة خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولدولة باكستان وشعبها جراء الهجوم، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

