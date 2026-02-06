تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في إسلام أباد وتقدم تعازيها
Lebanon 24
06-02-2026
|
10:04
أعربت
دولة الإمارات
عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية
، في بيان لها عبر حسابها في منصة "إكس"، أن "دولة
الإمارات
تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار".
وقدّمت الوزارة خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولدولة باكستان وشعبها جراء الهجوم، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.
