تتجه النرويج نحو فتح تحقيق يتعلق بصلة النرويجية بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية في .



وتواجه عدة دول أوروبية ضغوطًا على خلفية هذه الفضيحة، التي لم تُحدث بعد تداعيات سياسية كبيرة في الولايات المتحدة.



وكشف نشر مجموعة ضخمة من الملفات الجديدة الأسبوع الماضي عن مجموعة من العلاقات بين إبستين وسياسيين وأفراد من عائلات مالكة وأثرياء.



وتكتنف ضبابية متزايدة على ما يبدو مستقبل رئيس الوزراء كير ستارمر، بسبب قراره العام الماضي تعيين بيتر ماندلسون، الذي كان على صداقة وطيدة مع إبستين، سفيرًا لدى .



وأجبر آندرو ماونتباتن وندسور، شقيق الملك تشارلز، بالفعل على التخلي عن لقبه الملكي ومقر إقامته الفاخر، وتزداد الضغوط عليه الآن للإدلاء بشهادته في الولايات المتحدة.



وفي سلوفاكيا، استقال مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء روبرت فيكو بعد رسائل بريد إلكتروني ناقش فيها شابات مع إبستين.



ويتم الضغط على وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانج للاستقالة من منصب رئيس معهد العالم العربي.



ويبدو أن النرويج، موطن جائزة نوبل للسلام والتي غالبًا ما تكون محورًا للدبلوماسية الدولية، تتحمل أكثر من نصيبها من التداعيات.



وأصبح العديد من الشخصيات العامة، بما في ذلك ولية ميته ماريت ورئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية توربيورن ياجلاند تحت المجهر.



وكان من المعروف أن جميعهم على صلة بإبستين، لكن الملفات الجديدة قدمت المزيد من التفاصيل.



وأفادت وسائل إعلام نرويجية بأن غالبية الأحزاب في النرويجي تبدو مستعدة لدعم إجراء تحقيق مستقل بشأن وزارة الخارجية. (ارم نيوز)

