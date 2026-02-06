ولية عهد النرويج تعتذر للعائلة المالكة بسبب صداقتها مع إبستين

أصدرت ولية عهد ميت-ماريت اعتذاراً، لمن "خيبت آمالهم" وسط تدقيق في اتصالاتها السابقة مع الملياردير الأميركي إبستين المدان بجرائم جنسية، واعتذرت عن الموقف الذي وضعت فيه الأسرة الحاكمة.



وجعلت اتصالات ميت-ماريت مع إبستين الأميرة في محط الأنظار في الأيام القليلة الماضية، بينما مثل ابنها أمام المحكمة الأسبوع الجاري بسبب عدة جرائم من بينها تهمة اغتصاب. (العربية)

