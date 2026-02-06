أميركا تُعلن عن إعتقال المشتبه به في هجوم بنغازي عام 2012

أعلنت وزيرة العدل الأميركية ، أن شخصا يُشتبه في تورطه في الهجوم الذي وقع عام 2012 على السفارة الأميركية في في ، أصبح في قبضة .



وأضافت بوندي أن سُلم إلى الولايات المتحدة، وسيُواجه تهما تتعلق بالقتل والحرق العمد والإرهاب. (العربية)





