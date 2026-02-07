تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
"ناس سوريا".. شركة طيران مشتركة بين دمشق والرياض
Lebanon 24
07-02-2026
|
10:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
السعودية
وسوريا، عن تأسيس شركة طيران مشتركة بين
طيران ناس
السعودية والطيران المدني السوري.
وقال وزير الاستثمار
السعودي خالد الفالح
إن
شركة الطيران
المشتركة الجديدة ستحمل اسم "ناس
سوريا
". (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تأسيس شركة طيران مشتركة بين طيران ناس والطيران المدني السوري باسم "ناس سوريا"
Lebanon 24
تأسيس شركة طيران مشتركة بين طيران ناس والطيران المدني السوري باسم "ناس سوريا"
07/02/2026 23:40:39
07/02/2026 23:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير التركي في سوريا: شركة "أسيلسان" التركية تعزز سلامة الطيران في مطار دمشق عبر نظام رادار مراقبة الحركة الجوية "إتش تي آر إس 100"
Lebanon 24
السفير التركي في سوريا: شركة "أسيلسان" التركية تعزز سلامة الطيران في مطار دمشق عبر نظام رادار مراقبة الحركة الجوية "إتش تي آر إس 100"
07/02/2026 23:40:39
07/02/2026 23:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الإسرائيلي المسيّر أغار مستهدفًا سيارة قرب شركة الغاز بين بلدتي معروب وباريش
Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الإسرائيلي المسيّر أغار مستهدفًا سيارة قرب شركة الغاز بين بلدتي معروب وباريش
07/02/2026 23:40:39
07/02/2026 23:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيع اتفاقية "سيليك لينك" بين شركة stc السعودية ووزارة الاتصالات السورية
Lebanon 24
توقيع اتفاقية "سيليك لينك" بين شركة stc السعودية ووزارة الاتصالات السورية
07/02/2026 23:40:39
07/02/2026 23:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
الطيران المدني السوري
السعودي خالد الفالح
الاستثمار السعودي
شركة الطيران
خالد الفالح
طيران ناس
السعود
تابع
قد يعجبك أيضاً
لماذا أُبعد نجل نتنياهو إلى أميركا... إليكم القصة كاملة
Lebanon 24
لماذا أُبعد نجل نتنياهو إلى أميركا... إليكم القصة كاملة
16:29 | 2026-02-07
07/02/2026 04:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"اختبار الذعر" في القطب الشمالي.. كيف يحضر البريطانيون جنودهم لحرب روسيا؟
Lebanon 24
"اختبار الذعر" في القطب الشمالي.. كيف يحضر البريطانيون جنودهم لحرب روسيا؟
16:08 | 2026-02-07
07/02/2026 04:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"ارتباك عميق".. لماذا تتفاوض أميركا مع إيران في "لحظة ضعف"؟
Lebanon 24
"ارتباك عميق".. لماذا تتفاوض أميركا مع إيران في "لحظة ضعف"؟
16:00 | 2026-02-07
07/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رفضا لشحن الأسلحة إلى إسرائيل.. حماس تُثمن تعليق العمل في الموانئ
Lebanon 24
رفضا لشحن الأسلحة إلى إسرائيل.. حماس تُثمن تعليق العمل في الموانئ
15:52 | 2026-02-07
07/02/2026 03:52:40
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تُحرّض على أحمد الشرع.. ماذا قالت عنه؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تُحرّض على أحمد الشرع.. ماذا قالت عنه؟
15:43 | 2026-02-07
07/02/2026 03:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذه هي أسباب "اقالة واستقالة" وفيق صفا...
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذه هي أسباب "اقالة واستقالة" وفيق صفا...
05:00 | 2026-02-07
07/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
12:36 | 2026-02-07
07/02/2026 12:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
12:04 | 2026-02-07
07/02/2026 12:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
11:00 | 2026-02-07
07/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غراهام أخطأ العنوان؟!
Lebanon 24
غراهام أخطأ العنوان؟!
04:30 | 2026-02-07
07/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:29 | 2026-02-07
لماذا أُبعد نجل نتنياهو إلى أميركا... إليكم القصة كاملة
16:08 | 2026-02-07
"اختبار الذعر" في القطب الشمالي.. كيف يحضر البريطانيون جنودهم لحرب روسيا؟
16:00 | 2026-02-07
"ارتباك عميق".. لماذا تتفاوض أميركا مع إيران في "لحظة ضعف"؟
15:52 | 2026-02-07
رفضا لشحن الأسلحة إلى إسرائيل.. حماس تُثمن تعليق العمل في الموانئ
15:43 | 2026-02-07
صحيفة إسرائيلية تُحرّض على أحمد الشرع.. ماذا قالت عنه؟
15:07 | 2026-02-07
بمهمة عاجلة.. لماذا غابت "إف-22 رابتور" عن سماء "السوبر بول"؟
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
07/02/2026 23:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
07/02/2026 23:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
07/02/2026 23:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24