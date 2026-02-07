سوريا تُنظّم حركة الشحن والنقل عبر حدودها البرية والبحرية



أصدر رئيس للمنافذ والجمارك في قتيبة احمد قراراً أعلن فيه تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية كما يلي:

. المادة (1): لا يُسمح بدخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية (للتحميل أو التفريغ) إلا بعد حصولها على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، مع التنويه إلى أنّ عملية قطع الإيصال تقع على عاتق .

. المادة (2): لا يُسمح بدخول الشاحنات غير إلى أراضي السورية عبر المنافذ البرية الحدودية، وتُجرى عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحة في كل منفذ (الطابون)، وفق الأصول المعتمدة.

. المادة (3): يُستثنى من أحكام المادة (2) الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت على أن تتولى مهمة ترفيقها بين المنفذين وفق الإجراءات النافذة.

. المادة (4): يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.



Advertisement