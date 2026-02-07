تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
reports about lebanon أخباري
إقتصاد

سوريا تُنظّم حركة الشحن والنقل عبر حدودها البرية والبحرية

Lebanon 24
07-02-2026 | 10:37
سوريا تُنظّم حركة الشحن والنقل عبر حدودها البرية والبحرية
سوريا تُنظّم حركة الشحن والنقل عبر حدودها البرية والبحرية photos 0
أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في الجمهورية العربية السورية قتيبة احمد بدوي قراراً أعلن فيه تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية كما يلي:
. المادة (1): لا يُسمح بدخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية (للتحميل أو التفريغ) إلا بعد حصولها على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، مع التنويه إلى أنّ عملية قطع الإيصال تقع على عاتق وزارة النقل.
. المادة (2): لا يُسمح بدخول الشاحنات غير السورية إلى أراضي الجمهورية العربية السورية عبر المنافذ البرية الحدودية، وتُجرى عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحة الجمارك في كل منفذ (الطابون)، وفق الأصول المعتمدة.
. المادة (3): يُستثنى من أحكام المادة (2) الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت على أن تتولى الضابطة الجمركية مهمة ترفيقها بين المنفذين وفق الإجراءات النافذة.
. المادة (4): يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.
