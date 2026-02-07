قال رئيس وزراء هنغاريا إنه طالما بقيت تحرض على قطع إمدادات الرخيصة عن بلادنا ومنع من استيراد من فهي عدو لبلادنا.





وأضاف أوربان في فعالية انتخابية: "يجب على الأوكرانيين أن يدركوا ضرورة التوقف عن مطالبة بروكسل باستمرار بقطع إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة عن هنغاريا. طالما استمرت في ذلك، فهي عدونا. تنتهك أوكرانيا مصالحنا الأساسية بمطالبتها المستمرة وتحريضها بروكسل على قطع إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة عن بلادنا. كل من يفعل ذلك ليس خصما، بل عدو لهنغاريا". (روسيا اليوم)



