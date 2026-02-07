تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أوربان: أوكرانيا ستبقى عدوا لهنغاريا طالما تحظر واردات الطاقة الروسية عن بلادنا

Lebanon 24
07-02-2026 | 10:54
A-
A+
أوربان: أوكرانيا ستبقى عدوا لهنغاريا طالما تحظر واردات الطاقة الروسية عن بلادنا
أوربان: أوكرانيا ستبقى عدوا لهنغاريا طالما تحظر واردات الطاقة الروسية عن بلادنا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إنه طالما بقيت كييف تحرض بروكسل على قطع إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة عن بلادنا ومنع بودابست من استيراد النفط والغاز من روسيا فهي عدو لبلادنا.


وأضاف أوربان في فعالية انتخابية: "يجب على الأوكرانيين أن يدركوا ضرورة التوقف عن مطالبة بروكسل باستمرار بقطع إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة عن هنغاريا. طالما استمرت أوكرانيا في ذلك، فهي عدونا. تنتهك أوكرانيا مصالحنا الأساسية بمطالبتها المستمرة وتحريضها بروكسل على قطع إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة عن بلادنا. كل من يفعل ذلك ليس خصما، بل عدو لهنغاريا". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب وزير الطاقة الأوكراني: انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن منطقة دونيتسك في أوكرانيا بعد هجمات روسية
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: البنية التحتية للطاقة في بلادنا تتعرض الآن لهجوم روسي
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأوكرانية: الضربات الروسية على مرافق الطاقة في أوكرانيا تعيق محادثات السلام
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الناتو: بحثت مع زيلينسكي وضع قطاع الطاقة في أوكرانيا في ظل الهجمات الروسية
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الطاقة الروسية

فيكتور أوربان

النفط والغاز

روسيا اليوم

بودابست

بروكسل

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-02-07
Lebanon24
16:08 | 2026-02-07
Lebanon24
16:00 | 2026-02-07
Lebanon24
15:52 | 2026-02-07
Lebanon24
15:43 | 2026-02-07
Lebanon24
15:07 | 2026-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24