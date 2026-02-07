الخارجية السعودية: انتهاكات "الدعم السريع" الصارخة لا يمكن تبريرها

أعربت عن إدانة واستنكارها الشديدين للهجمات "الإجرامية" التي شنتها قوات الدعم السريع على مستشفى الكويك العسكري، وقافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وحافلة نقل نازحين مدنيين.

وأدت هذه الهجمات إلى مقتل عشرات المدنيين العزل، بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن إلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتي شمال وجنوب كردفان.



وأكدت أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتُعد انتهاكاً صارخاً للأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما طالبت بضرورة توقف قوات الدعم السريع فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجباتها الأخلاقية والإنسانية في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية وما ورد في "إعلان جدة" الموقع بتاريخ 11 أيار 2023.



وجددت الوزارة تأكيد موقف المملكة الداعي إلى وحدة وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية. كما أعلنت رفضها للتدخلات الخارجية واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، معتبرة أن هذا السلوك يعد عاملاً رئيساً في إطالة أمد الصراع وزيادة معاناة الشعب السوداني.



